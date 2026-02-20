به گزرش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی احداث مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) روستای گزگر ظهر جمعه با حضور مسئولان محلی و با استقبال پرشور اهالی این روستا برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری، امام جمعه شهر دلگان، در این مراسم ضمن قدردانی از مشارکت خیرین در امر ساخت مساجد، برکت و همدلی را از ثمرات ارزشمند این اقدامات خداپسندانه دانست و بر لزوم تسریع در روند ساخت این پایگاه عبادی و فرهنگی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام شهلی‌ بر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلگان نیز در این آیین، مسجد را سنگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی و محلی برای تربیت نسل متعهد و انقلابی برشمرد و خاطرنشان کرد: ساخت مساجد در مناطق روستایی نقش بسزایی در تقویت بنیه‌های دینی و وحدت آفرینی دارد.

گفتنی است، این پروژه با همت خیرین محترم و با هدف رفع نیازهای مذهبی و فرهنگی اهالی روستای گزگر کلید خورد.