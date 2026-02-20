به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبههای نماز جمعه شهر اصفهان، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر انقلاب در هفته گذشته سخنانی عالمانه و روشنگرانه مطرح کردند و در همین چارچوب باید توجه داشت که مذاکره با آمریکا، اگر به کاهش توان دفاعی کشور منجر شود، چیزی جز تحمیل خسارت برای ایران نخواهد داشت.
وی افزود: برای آنکه در نظام بینالملل قدرتمند باشیم، باید طبق آموزههای قرآنی آنچنان قوی شویم که دشمنان حتی جرئت دشمنی و فکر جنگ با ایران را نداشته باشند.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه تجربههای تاریخی بهروشنی گویای نتایج تضعیف قدرت دفاعی است، گفت: کشورهایی که از توان دفاعی و ظرفیت بازدارندگی برخوردار نبودهاند، بهتدریج به ضعف کشیده شدهاند؛ رفتار آمریکا با عراق و لیبی نمونههای روشنی از تلاش برای خلع توان دفاعی کشورهاست و بر همین اساس، هیچ مذاکرهای نباید منجر به کاهش قدرت بازدارنده جمهوری اسلامی ایران شود.
میردامادی با تأکید بر استقلال صنعت هستهای ایران تصریح کرد: صنعت صلحآمیز هستهای ایران هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد و این کشور هیچ حقی برای لشکرکشی در خلیج فارس ندارد؛ آنچه برای دشمنان خطرناکتر از ناوهای نظامی است، سلاحهایی است که توان مقابله و بازدارندگی در برابر ناوهای دشمن را دارند.
وی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر اظهار کرد: اغتشاشگران مفسد باید مجازات شوند، اما در عین حال لازم است مسئولان و قوه قضائیه صدای ملت ایران را بشنوند؛ فتنه دیماه با ایستادگی ملت ایران زیر پای دشمنان له شد و مردم و نیروهای مسلح با حضور استوار خود در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، سیلی محکمی به آمریکا زدند که طنین نالههای آن همچنان شنیده میشود.
امام جمعه موقت اصفهان افزود: با این وجود، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ما داغدار جانباختگان فریبخورده در فتنه اخیر نیز هستیم و این نگاه باید همواره مدنظر قرار گیرد.
میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای روحی انسان گفت: حقیقت ناب را نمیتوان بهطور کامل درک کرد، اما پرتویی از آن در جان انسان متجلی میشود؛ همانگونه که در سیره برخی از اولیای الهی شاهد بودیم که با طیالارض، مسافتهای طولانی را در زمانی کوتاه میپیمودند و این امر نشاندهنده ظرفیتهای والای روح انسانی است.
وی با اشاره به ماجرای معراج پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: معراج پیامبر حرکتی جسمانی بود، اما به مدد روح بلند آن حضرت تا آسمان اعلی امتداد یافت.
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم (ص) از مسجدالحرام به مسجدالاقصی منتقل شدند و از آنجا عروج به آسمانها آغاز شد تا به مقامی رسیدند که فاصلهای با قرب الهی نداشت؛ در همان مرتبه، پیامبر (ص) از پروردگار پرسیدند آیا جز من کسی به چنین جایگاهی رسیده است و در همان حال، صدای مناجات امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را شنیدند و خداوند متعال فرمود که علی (ع) و دوستداران او را دوست میدارد.
میردامادی تأکید کرد: تکامل روح انسان میتواند او را به مقامات بسیار بلند برساند و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای این ارتقای معنوی است؛ خداوند میفرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» و این تقوا، نردبان تعالی روح انسان است.
وی در پایان گفت: تمام تسلیحات نظامی استکبار جهانی در برابر قدرت لایزال الهی ناچیز است و مؤمنان نباید دچار ترس و هراس شوند؛ همان خدایی که سپاه ابرهه را با ابابیل نابود کرد، در طول تاریخ نیز نشان داده است که هر گردنکشی را به خاک ذلت مینشاند.
نظر شما