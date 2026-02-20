به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواشناسی کشور، صادق ضیائیان اظهار داشت: طی بررسی‌های انجام شده روند افزایش دما طی روزهای گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به میانگین بلندمدت خود داشته است طور یکه این نابهنجاری افزایش دما در تهران حدود ۱۱ درجه بوده است.

وی افزود: میانگین بلندمدت دما برای تهران در این محدوده زمانی، بین ۱۱ تا ۱۳ درجه سانتیگراد است که بیشینه دماها ثبت شده در این روزها بین ۱۸ تا ۲۲ درجه ثبت شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که تهران نسبت به میانگین بلندمدت خود به طور متوسط ۱۱ درجه افزایش داشته است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: این افزایش دما در مناطق شمال غرب و شمال شرق کشور به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۴ درجه بوده است.

ضیائیان تصریح کرد: همچنین این افزایش دما برای سواحل دریای خزر ۱۸ تا ۲۲ درجه، مناطق غربی، مرکز، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز به مقدار ۸ تا ۱۰ درجه و در نوار جنوبی کشور بین ۲ تا ۴ درجه بوده است.

وی عنوان کرد: برای روزهای جمعه و شنبه به طور موقت یک کاهش نسبی ۲ تا ۴ درجه‌ای در شمال غرب و شمال شرق کشور شاهد خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور گفت: همچنین سواحل دریای خزر از جمعه کاهش دمای ۱۵ تا ۱۷ درجه‌ای را ثبت خواهند کرد.

ضیائیان اضافه کرد: با ورود سامانه بارشی از روز دوشنبه، کاهش دما در نیمه شمالی کشور اتفاق خواهد افتاد.