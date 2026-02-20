به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسلامشهر، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: مؤمنان با قلبی پاک روزه بگیرند و تا می‌توانند به تلاوت قرآن کریم بپردازند، چرا که ثواب قرائت قرآن در این ماه از برکات فراوانی برخوردار است.

وی با بیان اینکه رمضان، ماه بندگی و عبادت است، افزود: امیدواریم خداوند متعال توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ماه الهی را به همه مؤمنان عطا فرماید.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به اجرای پویش «افطاری ساده» تصریح کرد: شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با همکاری مساجد و کمیته امداد، این پویش را در دستور کار قرار داده و با مشارکت خیرین، بسته‌های معیشتی در اختیار نیازمندان هر محله قرار خواهد گرفت. همچنین سرپرستی و حمایت از ایتام باید بیش از گذشته مورد توجه باشد.

برقراری گسترش روحیه همدلی در میان شهروندان را ضروری دانست و گفت: افرادی که از تمکن مالی یا تخصص برخوردارند، در این ماه مبارک خدمت خالصانه به نیازمندان را در اولویت قرار دهند. پویش «نماز همدلانه مساجد» نیز فرصت مناسبی برای تقویت حضور پرشور مردم در مساجد است.

وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا با ناوهای خود تهدید می‌کند، سلاحی خطرناک‌تر وجود دارد که می‌تواند این ناوها را به قعر دریا بفرستد.

امام جمعه اسلامشهر درباره موضوع مذاکرات نیز بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران هرگز از موضع ضعف وارد مذاکره نشده و طرف آمریکایی با تجربه‌های ناموفق گذشته، ناگزیر شروط جمهوری اسلامی را که از موضع قدرت است، پذیرفته است.

برقراری در بخش دیگری از سخنان خود، تورم افسارگسیخته را دغدغه جدی مردم عنوان کرد و گفت: متأسفانه نظارت کافی بر بازار وجود ندارد و گرانی بی‌ضابطه به چالشی جدی در زندگی مردم تبدیل شده است. دستگاه‌های نظارتی باید بدون مماشات با اخلالگران اقتصادی برخورد کنند.

وی در پایان با اشاره به رزمایش‌های اقتدارآفرین نیروهای مسلح کشور تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آمادگی کامل به سر می‌برند و دست به ماشه هستند.