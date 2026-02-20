به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادیزاده در خطبههای نماز جمعه بندرعباس با توصیه به رعایت تقوای الهی، با اشاره به سلسله مباحث «دشمنشناسی و نفوذ» اظهار کرد: قرآن کریم در آیه «لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین» صراحتاً مؤمنان را از انتخاب دشمنان به عنوان تکیهگاه، دوست و سرپرست نهی میکند.
وی با بیان اینکه این آیه یک اصل بنیادین در جامعهسازی اسلامی است، افزود: جامعه ایمانی باید هویت مستقل داشته باشد و زیر یوغ دشمن قرار نگیرد؛ نه در عرصه فکری و فرهنگی، نه در حوزه سیاسی و نه در مسائل اقتصادی.
اتکا به دشمن حرام شرعی است
امام جمعه بندرعباس با تأکید بر اینکه برقراری ارتباط وابستهگونه با دشمن «حرام شرعی» است، گفت: کسانی که به عنوان عوامل نفوذ، اطلاعات و منافع جامعه اسلامی را در اختیار دشمن قرار میدهند، مشمول تهدید شدید این آیه هستند.
وی ادامه داد: خداوند در ادامه آیه میفرماید «و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء»؛ یعنی اگر کسی دشمن را تکیهگاه خود قرار دهد، هیچ نسبتی با خدا نخواهد داشت و از تحت ولایت الهی خارج میشود که این بزرگترین تهدید برای یک جامعه ایمانی است.
عبادیزاده تصریح کرد: در یک قلب نمیتوان هم محبت مؤمنان و هم محبت دشمنان را جای داد و اصل «تولی و تبری» از ارکان جامعه توحیدی است.
تقیه، استثنای شرایط اضطرار
وی با اشاره به فراز «إلا أن تتقوا منهم تقاة» افزود: اصل تقیه در شرایط خوف جانی یا اضطرار، یک اصل قرآنی است که مفسران شیعه و اهل سنت نیز به آن تصریح کردهاند، اما حتی در تقیه نیز دل نباید به دشمن سپرده شود.
امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: این آیه یک اصل سیاست خارجی برای حکومت اسلامی ترسیم میکند؛ اصل عدم اتکا و عدم اعتماد به قدرتهای کفر و استکبار.
رسانههای دشمن، تریبون جنگ روانی هستند
وی با هشدار به نسل جوان گفت: رسانههای دشمن خیرخواه ملت ایران نیستند، بلکه تریبون جنگ روانیاند و نباید به آنها اعتماد کرد.
عبادیزاده در خطبه دوم با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را «اردوی فشرده خودسازی» دانست و اظهار کرد: رمضان ماه مواسات و همدلی است و جامعه اسلامی باید با کمک به فقرا، ایتام و نیازمندان، روح همبستگی را تقویت کند.
وی از اجرای پویش «مسجد همدل و نماز جمعه همدل» در کشور خبر داد و گفت: مساجد باید محور جمعآوری کمکهای مردمی برای نیازمندان محلات باشند و سنت افطاریهای ساده، تهیه بستههای معیشتی و حمایت از کودکان بیسرپرست تقویت شود.
آمریکا با منطق زور مذاکره میکند
امام جمعه بندرعباس با اشاره به تحولات اخیر و مواضع رئیسجمهور آمریکا، تصریح کرد: مذاکره زمانی معنا دارد که دو طرف بر سر موضوعی گفتوگو و به نقطه مشترک برسند، نه اینکه یک طرف از پیش همه شروط را تحمیل کند.
وی افزود: ملت ایران در موضوعاتی همچون توان موشکی، حمایت منطقهای و اصل فناوری هستهای خطوط قرمز خود را دارد و زیر بار زور نخواهد رفت.
عبادیزاده با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آمادگی کامل برخوردارند، هشدار داد: اگر دشمنان بخواهند جنگی را آغاز کنند، بدانند آغازش با آنهاست اما پایانش در اختیار آنها نخواهد بود و دود آن به چشم همه منطقه خواهد رفت.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند و تبعیت از رهبری، همانگونه که در چهار دهه گذشته از سختترین شرایط عبور کرده، از این مقطع نیز با عزت عبور خواهد کرد.
