۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

عبادی‌زاده: آمریکا بداند آغاز جنگ با اوست اما پایانش با او نخواهد بود

بندرعباس - امام جمعه بندرعباس با تأکید بر اینکه اتکا به قدرت‌های استکباری خلاف صریح قرآن است، گفت: آمریکا بداند آغاز جنگ با اوست اما پایانش با او نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس با توصیه به رعایت تقوای الهی، با اشاره به سلسله مباحث «دشمن‌شناسی و نفوذ» اظهار کرد: قرآن کریم در آیه «لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین» صراحتاً مؤمنان را از انتخاب دشمنان به عنوان تکیه‌گاه، دوست و سرپرست نهی می‌کند.

وی با بیان اینکه این آیه یک اصل بنیادین در جامعه‌سازی اسلامی است، افزود: جامعه ایمانی باید هویت مستقل داشته باشد و زیر یوغ دشمن قرار نگیرد؛ نه در عرصه فکری و فرهنگی، نه در حوزه سیاسی و نه در مسائل اقتصادی.

اتکا به دشمن حرام شرعی است

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر اینکه برقراری ارتباط وابسته‌گونه با دشمن «حرام شرعی» است، گفت: کسانی که به عنوان عوامل نفوذ، اطلاعات و منافع جامعه اسلامی را در اختیار دشمن قرار می‌دهند، مشمول تهدید شدید این آیه هستند.

وی ادامه داد: خداوند در ادامه آیه می‌فرماید «و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء»؛ یعنی اگر کسی دشمن را تکیه‌گاه خود قرار دهد، هیچ نسبتی با خدا نخواهد داشت و از تحت ولایت الهی خارج می‌شود که این بزرگ‌ترین تهدید برای یک جامعه ایمانی است.

عبادی‌زاده تصریح کرد: در یک قلب نمی‌توان هم محبت مؤمنان و هم محبت دشمنان را جای داد و اصل «تولی و تبری» از ارکان جامعه توحیدی است.

تقیه، استثنای شرایط اضطرار

وی با اشاره به فراز «إلا أن تتقوا منهم تقاة» افزود: اصل تقیه در شرایط خوف جانی یا اضطرار، یک اصل قرآنی است که مفسران شیعه و اهل سنت نیز به آن تصریح کرده‌اند، اما حتی در تقیه نیز دل نباید به دشمن سپرده شود.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: این آیه یک اصل سیاست خارجی برای حکومت اسلامی ترسیم می‌کند؛ اصل عدم اتکا و عدم اعتماد به قدرت‌های کفر و استکبار.

رسانه‌های دشمن، تریبون جنگ روانی هستند

وی با هشدار به نسل جوان گفت: رسانه‌های دشمن خیرخواه ملت ایران نیستند، بلکه تریبون جنگ روانی‌اند و نباید به آنها اعتماد کرد.

عبادی‌زاده در خطبه دوم با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را «اردوی فشرده خودسازی» دانست و اظهار کرد: رمضان ماه مواسات و همدلی است و جامعه اسلامی باید با کمک به فقرا، ایتام و نیازمندان، روح همبستگی را تقویت کند.

وی از اجرای پویش «مسجد همدل و نماز جمعه همدل» در کشور خبر داد و گفت: مساجد باید محور جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای نیازمندان محلات باشند و سنت افطاری‌های ساده، تهیه بسته‌های معیشتی و حمایت از کودکان بی‌سرپرست تقویت شود.

آمریکا با منطق زور مذاکره می‌کند

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تحولات اخیر و مواضع رئیس‌جمهور آمریکا، تصریح کرد: مذاکره زمانی معنا دارد که دو طرف بر سر موضوعی گفت‌وگو و به نقطه مشترک برسند، نه اینکه یک طرف از پیش همه شروط را تحمیل کند.

وی افزود: ملت ایران در موضوعاتی همچون توان موشکی، حمایت منطقه‌ای و اصل فناوری هسته‌ای خطوط قرمز خود را دارد و زیر بار زور نخواهد رفت.

عبادی‌زاده با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از آمادگی کامل برخوردارند، هشدار داد: اگر دشمنان بخواهند جنگی را آغاز کنند، بدانند آغازش با آنهاست اما پایانش در اختیار آنها نخواهد بود و دود آن به چشم همه منطقه خواهد رفت.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با توکل بر خداوند و تبعیت از رهبری، همان‌گونه که در چهار دهه گذشته از سخت‌ترین شرایط عبور کرده، از این مقطع نیز با عزت عبور خواهد کرد.

