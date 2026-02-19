به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنج شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به آغاز ماه مبارک رمضان افزود استان خراسان جنوبی برای هفتمین ماه پیاپی پایین‌ترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده و روند نظارت بر بازار با هدف اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای ضروری انجام می‌شود.

وی سه محور اصلی مدیریت بازار را تأمین کالا، توزیع مناسب و نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت اعلام کرد و تصریح کرد تمامی شهرها و شهرستان‌ها بر اساس تقسیم‌بندی و منطقه‌بندی تحت کنترل ستاد قرار دارند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تجربه سال گذشته، گفت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، میوه و سایر نیازهای ماه رمضان به‌صورت کامل انجام شده و مردم هیچ کمبودی در بازار احساس نخواهند کرد.

هاشمی درباره نظارت‌ها توضیح داد تیم‌های بازرسی تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه در نانوایی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های شیرینی فعال هستند تا کیفیت و قیمت کالاها تضمین شود و افزود هدف از این نظارت‌ها مچ‌گیری نیست، بلکه اطمینان از دسترسی عادلانه مردم است.

استاندار خراسان جنوبی همچنین تأمین میوه شب عید، از جمله پرتقال و سیب، را از اولویت‌های ستاد تنظیم بازار اعلام کرد و گفت توزیع این میوه‌ها حتی در دورافتاده‌ترین نقاط استان انجام خواهد شد.

وی در پایان بر همکاری و انصاف کسبه استان در رعایت قیمت‌ها و کیفیت کالاها تأکید کرد و افزود مردم می‌توانند با اطمینان از فراهم بودن نیازهای اساسی خود در ایام ماه رمضان و شب عید بهره‌مند شوند.