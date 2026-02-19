عارف: آمادگی نظامی و اقتصادی دولت نسبت به جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با اعضای مجمع وزرای ادوار، در ادامه دیدارهای منظم وی با نخبگان کشور برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی راهکارهای عملی برای تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود رابطه میان حاکمیت و مردم بود.
عارف در این جلسه با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم در گسترش گفتگو با نخبگان، اظهار کرد: بهرهگیری از تجربهها و دیدگاههای مدیران ادوار مختلف، بهویژه در قالب تشکلهایی مانند مجمع وزرای ادوار، از برنامههای جدی دولت برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری و افزایش کارآمدی است.
وی افزود: گفتگو و همفکری با نخبگان نه یک اقدام مقطعی، بلکه بخشی از مسیر اصلاح و تقویت حکمرانی است و میتواند به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
تأکید بر رویکرد همدلانه در قبال حوادث دیماه
عارف با اشاره به اقدامات دولت در قبال حوادث دیماه، انتشار اسامی جانباختگان و برگزاری مراسم چهلم آنان را اقدامی کمسابقه توصیف کرد و گفت: مقامات ارشد دولتی و معاونان رئیسجمهور با حضور در منازل خانوادههای جانباختگان و آسیبدیدگان، ضمن ابراز همدردی، از آنان دلجویی کردند.
وی تصریح کرد: دولت در کنار رسیدگی به ابعاد مختلف این حوادث، تلاش کرده است رویکردی مسئولانه و مبتنی بر همدلی اجتماعی را دنبال کند.
مذاکرات غیرمستقیم در چارچوب سیاستهای کلان کشور
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در این روند در چارچوب راهبرد «عزت، مصلحت و حکمت» حرکت میکند.
به گفته وی، آمادگی اقتصادی و نظامی کشور در مقایسه با دوره موسوم به «جنگ ۱۲روزه» افزایش یافته و این ظرفیتها پشتوانهای مهم برای تیم مذاکرهکننده هستهای جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. عارف افزود: شرایط کنونی کشور با روزهای ابتدایی آن مقطع قابل مقایسه نیست.
طرح پیشنهادهای کارشناسی برای تقویت سرمایه اجتماعی
در ادامه نشست، اعضای مجمع وزرای ادوار دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در زمینه تحلیل حوادث دیماه، روند مذاکرات غیرمستقیم، تقویت ارتباط دولت با بدنه نخبگانی، ارائه راهکارهای عملی برای بهبود معیشت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی مطرح کردند.
حاضران بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و استمرار گفتگو میان حاکمیت و جامعه بهعنوان پیشنیازهای بازسازی اعتماد عمومی تأکید کردند.
ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت اجتماعی کشور
در این نشست، سید محمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز گزارشی تحلیلی ـ سیاستی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه کرد و با بررسی عوامل مؤثر بر نارضایتیهای اجتماعی، بر اجرای برنامههای عملی برای کاهش شکافهای اجتماعی و ترمیم سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
این نشست در چارچوب برنامه دیدارهای منظم معاون اول رئیسجمهور با نخبگان برگزار شد؛ برنامهای که با هدف تقویت گفتگوی ملی، افزایش کارآمدی تصمیمها و بهبود رابطه حاکمیت و مردم دنبال میشود.
در این نشست، جمعی از اعضای مجمع وزرای ادوار از جمله سیدرضا صالحیامیری، غلامرضا شافعی، مصطفی پورمحمدی، علیاکبر صالحی، سید مصطفی هاشمیطبا، عبدالحسین وهاجی، معصومه ابتکار، سید محمد بطحایی، محسن مهرعلیزاده، مهدی معتضدیان و حسن عابدیجعفری حضور داشتند.
نظر شما