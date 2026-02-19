به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی جاده یاسوج–اقلید و اتصال آن به آزادراه یاسوج–شیراز اظهار کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای کشور دارد و این موضوع را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه کریدورها صرفاً مسیر جابه‌جایی کالا و مسافر نیستند، افزود: امروز کریدورها علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقش فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی دارند و می‌توانند ابزار تقویت تعاملات بین‌المللی و افزایش قدرت منطقه‌ای کشور باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر حدود سه هزار و ۶۰۰ کیلومتر پروژه ریلی، ۷۵۰ کیلومتر آزادراه و هزار و ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه در کشور در دست اجرا است.

وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۴ موفق به افتتاح حدود یک‌هزار و ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه شده که در دهه گذشته کم‌سابقه بوده است.

بازوند با اشاره به سفرهای انجام‌شده به استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این سومین سفر ما در سال جاری به استان بوده و در این مدت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه زیرساختی آغاز شده است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش تصادفات جاده‌ای تصریح کرد: توسعه بزرگراه‌ها و ارتقای ایمنی مسیرها از اولویت‌های جدی وزارت راه است تا از بروز حوادث تلخ رانندگی جلوگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در کشور ۱۱ کریدور آزادراهی تعریف شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها از استان کهگیلویه و بویراحمد عبور می‌کند و اتصال یاسوج به این مسیر اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: اگر به‌دنبال توسعه متوازن هستیم، باید همه استان‌ها به کریدورهای اصلی کشور متصل شوند؛ چراکه در آینده‌ای نزدیک، قدرت کشورها بیش از گذشته به توانمندی آن‌ها در حوزه کریدورها وابسته خواهد بود.

بازوند گفت: ایران به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر اتصال شرق به غرب به‌شمار می‌رود و می‌تواند در ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا نقش کلیدی ایفا کند.

وی با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف‌شده در حوزه حمل‌ونقل افزود: اتصال یاسوج به کریدور بزرگراهی کشور یکی از ۵۱ بسته سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده است که در اولویت اجرا قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۰ درصد منابع این پروژه تأمین شده و با تکمیل منابع باقی‌مانده، عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

بازوند در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، یاسوج از وضعیت حاشیه‌ای خارج شده و به یکی از نقاط اثرگذار در شبکه حمل‌ونقل کشور تبدیل شود.