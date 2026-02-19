به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه و چین همچنان به توقف آزمایش های هستهای متعهد هستند.
پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو، ادعاهای آمریکا علیه مسکو و پکن مبنی بر نقض توقف چندین دهه ای آزمایش های هستهای انفجاری را رد کرد.
«دیمیتری پسکوف» تأکید کرد: این درست نیست. نه چینی ها و نه روس ها آن را نقض نکردهاند. پکن نیز قاطعانه چنین اتهاماتی را رد میکند و همچنان به توقف آزمایش های هستهای متعهد است.
سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که مسکو به همکاری با واشنگتن علاقهمند است، اما تحریمهای آمریکا مانع ایجاد تعامل میشود.
وی گفت: تحریمها، که البته ما آنها را غیرقانونی میدانیم، مانع ایجاد تعامل تجاری و اقتصادی بین روسیه و آمریکا میشوند. ما به توسعه آن علاقهمندیم. به طور بالقوه، پروژههای زیادی میتواند در دستور کار باشد، اما برای دستیابی به این هدف، باید روابط خود را احیا کنیم.
پسکوف در پاسخ به سوالی درباره محاصره سوخت کوبا توسط آمریکا افزود: ما روابط دوجانبه ای با کوبا داریم؛ این روابط برای ما بسیار مهم است و ما به هر طریق ممکن در حال توسعه آن هستیم.
