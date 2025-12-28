به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فیلم‌های سینمایی «جیغ» از جمله فرنچایزهای اسلشر ترسناک آمریکایی است که قسمت‌های مختلف آن توانسته علاقه‌مندان به این نوع آثار را در سراسر جهان به خود جلب کند. خالق اصلی «جیغ» کوین ویلیامسون است که نویسنده ۲ فیلم نخست و فیلم چهارم هم است. چهار فیلم اول توسط وس کریون کارگردانی شدند. فیلم‌های اخیر را نیز مت بتینلی- اولپین و تایلر گیلت ساخته‌اند.

اولین فیلم از این مجموعه در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ اکران شد و تا مدت‌ها به پرفروش‌ترین فیلم اسلشر جهان تبدیل شد. دومین فیلم «جیغ» نیز در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ اکران شد که کمتر از یک سال از فیلم اول گذشته بود. قسمت سوم، در ۴ فوریه ۲۰۰۰ منتشر شد و در اصل فصل پایانی این مجموعه بود. ۱۱ سال بعد، این فرنچایز با قسمت چهارم با عنوان «جیغ ۴» احیا شد که در ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ به سینماها آمد.

تا کنون نیز قسمت‌های ۵، ۶ و ۷ این فرنچایز اسلشر ترسناک ساخته و اکران شده است.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، «جیغ» را بر اساس فیلمنامه کوین ویلیامسون اقتباس و برای رادیو تنظیم کرده است. وی این اثر را در قالب نمایش رادیویی «جیغ» تولید و کارگردانی کرده است.

قسمت سوم این نمایش رادیویی با مدت‌ زمان ۳۴ دقیقه و ۹ ثانیه تولید و پخش شده است.

بازیگران این قسمت به ترتیب اجرا عبارتند از مهرخ افضلی، احمد هاشمی، ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، سیما خوش‌چشم، شهین نجف‌زاده، فریدون محرابی.

دیگر عوامل نمایش رادیویی «جیغ» عبارتند از افکتور: نازنین حسن‌پور، صدابردار: حیدر صفدری، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

در قسمت سوم «جیغ» سارا دارلینگ در دفتر رومان حدود ۲ ساعت نشسته و منتظر حضور او است. هیچ کس در دفتر نیست و حتی نگهبان هم رفته است. سارا منتظر است که رومان در دفتر حضور پیدا کند و درباره نقش سارا در فیلم جدید رومان با عنوان «زخم خنجر ۳» صحبت کنند. این فیلم‌ها بر اساس قتل‌های زنجیره‌ای که پیش از این رخ داده و فردی ماسک به صورت و با ضربات چاقو دیگران را به قتل می‌رساند، ساخته می شوند.

رومان قرار است نیم ساعت دیگر به استودیو و دفتر خود برسد. سارا نگران است که در تنهایی به سر می‌برد. تلفن زنگ می‌خورد و صدای تهدیدکننده قتل‌های زنجیره‌ای با سارا صحبت می‌کند و فرد خود را کارگردان فیلمی معرفی می‌کند که در آن سارا به قتل می‌رسد و ... .

با هم قسمت سوم نمایش رادیویی «جیغ» را بشنویم.