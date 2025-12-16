به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فیلمهای سینمایی «جیغ» از جمله فرنچایزهای اسلشر ترسناک آمریکایی است که قسمتهای مختلف آن توانسته علاقهمندان به این نوع آثار را در سراسر جهان به خود جلب کند. خالق اصلی «جیغ» کوین ویلیامسون است که نویسنده ۲ فیلم نخست و فیلم چهارم هم است. چهار فیلم اول توسط وس کریون کارگردانی شدند. فیلمهای اخیر را نیز مت بتینلی- اولپین و تایلر گیلت ساختهاند.
اولین فیلم از این مجموعه در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ اکران شد و تا مدتها به پرفروشترین فیلم اسلشر جهان تبدیل شد. دومین فیلم «جیغ» نیز در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ اکران شد که کمتر از یک سال از فیلم اول گذشته بود. قسمت سوم، در ۴ فوریه ۲۰۰۰ منتشر شد و در اصل فصل پایانی این مجموعه بود. ۱۱ سال بعد، این فرنچایز با قسمت چهارم با عنوان «جیغ ۴» احیا شد که در ۱۵ آوریل ۲۰۱۱ به سینماها آمد.
تا کنون نیز قسمتهای ۵، ۶ و ۷ این فرنچایز اسلشر ترسناک ساخته و اکران شده است.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، «جیغ» را بر اساس فیلمنامه کوین ویلیامسون اقتباس و برای رادیو تنظیم کرده است. وی این اثر را در قالب نمایش رادیویی «جیغ» تولید و کارگردانی کرده است.
قسمت دوم این نمایش رادیویی با مدت زمان ۳۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه تولید و پخش شده است.
بازیگران این قسمت به ترتیب اجرا عبارتند از شهین نجفزاده، مجید حمزه، فریدون محرابی، سعیده فرضی، ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، شمسی صادقی.
دیگر عوامل نمایش رادیویی «جیغ» عبارتند از افکتور: نازنین حسنپور، صدابردار: حیدر صفدری، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
در قسمت دوم «جیغ» کتاب «جنایتهای وودزوارا» توسط وودرز نوشته شده است که به جنایتهای ۲ سال پیش و به قتل رسیدن جوانها میپردازد. فیلم «زخم خنجر» بر اساس این کتاب ساخته شده و در مراسم افتتاحیه این فیلم ۲ جوان به همان شکل گذشته به قتل رسیدهاند. بحث بر سر این است که آیا این قتلها ادامه جنایتهای گذشته است یا اتفاق جدیدی است.
قرار است وودرز به پلیس درباره این جنایتها مشاوره بدهد و ... .
با هم قسمت دوم نمایش رادیویی «جیغ» را بشنویم.
نظر شما