کشف محموله قاچاق تاغ در بسطام؛ خودروی سواری توقیف شد

علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف محموله غیر مجاز گیاه تاغ توسط کلانتری ۱۶ بسطام خبر داد و اظهار داشت: این محموله درون خودرو سواری کشف و راننده به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی از توقیف خودرو خبر داد و افزود: پس از تشکیل صورتجلسه پرونده برای رسیدگی قانونی به گشت سیار یگان حفاظت منابع طبیعی شاهرود ارجاع داده شد.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با اشاره به اینکه گشت سیار پس از دریافت محموله نسبت به ثبت تخلف، مستند سازی و انجام مراحل قانونی اقدام کرده است، ابراز داشت: پرونده در مراجع ذی صلاح پیگیری می‌شود.

عباسی راد با تاکید بر اینکه تاغ از گونه‌های حفاظتی برای تثبیت خاک است، تصریح کرد: برداشت و قطع غیر مجاز درخت تاغ ممنوع است.

وی با تاکید بر اینکه قطع تاغ قاچاق محسوب می‌شود، افزود: برداشت غیر مجاز این درخت مستقیم به طبیعت خسارت وارد کرده و باعث آسیب‌های زیست محیطی به منطقه می‌شود.