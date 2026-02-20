پزشکیان در پیامی درگذشت حاج محمد قمی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت حاج محمد قمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به بازماندگان، خانواده معظم شهیدان قمی و بویژه برادر آن مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ محسن قمی تصریح کرد: حضور مسئولانه در ادوار مختلف مجلس و تلاش بی‌دریغ برای ایفای نقش نمایندگی در مجلس شورای اسلامی توأم با سوابق درخشان در عرصه‌ها و دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی و همچنین عضویت در خانواده‌ای با ۵ شهید معزز از وی شخصیتی محبوب و ممتاز ساخته بود.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

درگذشت دوست و همکار قدیمی برادر انقلابی و متدین مرحوم حاج محمد قمی موجب تأسف و اندوه شد. حضور مسئولانه در ادوار مختلف مجلس و تلاش بی‌دریغ برای ایفای نقش نمایندگی در مجلس شورای اسلامی توأم با سوابق درخشان در عرصه‌ها و دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی و همچنین عضویت در خانواده‌ای با ۵ شهید معزز از وی شخصیتی محبوب و ممتاز ساخته بود.

اینجانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان و خاندان معظم شهدای قمی خصوصا برادر بزرگوار و متعهد حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای حاج شیخ محسن قمی تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای این فقید سعید علوّ درجات را مسئلت می‌نمایم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران