  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

آغاز عملیات اجرایی ۱۷۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خوزستان با حضور وزیر

اهواز - عملیات اجرایی احداث ۱۷۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان خوزستان با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و با حضور وزیر نیرو در شهرستان شوش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی ۱۷۱ مگاوات نیروگاه خورشیدی امروز در محل پست برق ۱۳۲ کیلوولت دانیال شهرستان شوش با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، محمداله‌داد سرپرست شرکت توانیر، سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، محمد کعب‌عمیر نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

مجموع سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است و شامل ۶ نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان می‌شود.

این نیروگاه‌ها شامل نیروگاه ۹۸ مگاواتی در شهرستان امیدیه، نیروگاه سه مگاواتی در پست شمال‌غرب اهواز، نیروگاه ۹ مگاواتی در پست اهواز جنوبی، نیروگاه ۹ مگاواتی در شهر ملاثانی، نیروگاه دو مگاواتی خورشیدی شناور در دریاچه سد کرخه و نیروگاه ۵۰ مگاواتی در امیدیه است.

اجرای این نیروگاه‌ها تأثیر قابل‌توجهی در کاهش ناترازی تولید و مصرف برق خوزستان و بهبود پایداری شبکه خواهد داشت.

تاکنون ۱۲۴ پروانه احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۹۸۲ مگاوات در خوزستان صادر شده است.

در حال حاضر ۱۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۲۱۶ مگاوات دارای قرارداد با سازمان ساتبا هستند که نشان‌دهنده حرکت جدی استان به سمت توسعه انرژی‌های پاک است.

کد خبر 6753015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها