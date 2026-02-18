احیای واحدهای تولیدی آسیب دیده لرستان در جنگ ۱۲ روزه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی بعدازظهر چهارشنبه در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان با رئیس‌جمهور با اشاره به منابع غنی استان، تأکید کرد که لرستان با وجود ظرفیت‌های فراوان، از شاخص‌های توسعه عقب است و نیازمند رفع محدودیت‌ها برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌هاست.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان وضعیت اقتصادی و ظرفیت‌های لرستان را تشریح کرد و با اشاره به منابع طبیعی و انسانی غنی استان اظهار داشت: با وجود این ظرفیت‌های سرشار، لرستان هنوز از شاخص‌های توسعه عقب است و فاصله قابل توجهی با میانگین کشور دارد.

شکاف تبدیل ظرفیت‌ها به ثروت

وی تصریح کرد: مشکل اصلی استان کمبود ظرفیت‌ها نیست، بلکه شکاف در تبدیل این ظرفیت‌ها به ثروت واقعی است. لرستان با سه تنگنای اصلی مواجه است: فرصت‌های شغلی پایدار محدود، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و پیوند ناکافی با زنجیره‌های ملی تولید و بازار.

ارائه برنامه‌های پیشران بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی لرستان تأکید کرد: اگر این محدودیت‌ها رفع شوند، بسیاری از مشکلات اقتصادی استان قابل حل خواهد بود. بخش خصوصی لرستان نیز برای این سفر، ۱۰ برنامه پیشران در راستای ایجاد اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و ارتقای رفاه مردم ارائه کرده است.

خاکی اظهار داشت که تحقق این برنامه‌ها می‌تواند مسیر توسعه استان را هموار کرده و فرصت‌های بالقوه لرستان را به دستاوردهای ملموس اقتصادی تبدیل کند.

خاکی در ادامه سخنان خود، ۱۰ برنامه پیشران پیشنهادی بخش خصوصی برای عبور اقتصاد لرستان از وضعیت کم‌بازده به اقتصادی مولد و رقابت‌پذیر را تشریح کرد و گفت: این برنامه‌ها شامل مدیریت یکپارچه منابع و ارتقای بهره‌وری کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش هزینه تولید، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و اتصال استان به کریدورهای اقتصادی کشور، تحول گردشگری و اقتصاد خدمات، توسعه صنایع کوچک و متوسط و تکمیل زنجیره تولید، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه اقتصاد روستا و اشتغال محلی و در نهایت اصلاح حکمرانی اقتصادی استان با تقویت مشارکت بخش خصوصی است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این بسته جامع می‌تواند ساختار اقتصادی لرستان را متحول کند، افزود: این برنامه‌ها ظرفیت آن را دارند که اقتصاد استان را از وضعیت کم‌بازده فعلی به اقتصادی مولد، پایدار و رقابت‌پذیر در سطح ملی تبدیل کنند.

ضرورت راهبردی احیای واحدهای صنعتی آسیب‌دیده

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: در این مقطع حساس، بخش خصوصی اهلیت و توانمندی خود را ثابت کرد و با وجود همه مشکلات، حتی یک روز هم تولید را متوقف نکرد.

خاکی با اشاره به آسیب دیدن یکی از واحدهای بزرگ صنعتی استان افزود: در جریان این جنگ، مجموعه صنعتی خودروسازی فردا در لرستان هدف اصابت موشک دشمن قرار گرفت و به‌طور کامل از چرخه تولید خارج شد. این حادثه صرفاً تخریب یک کارخانه نبود، بلکه ضربه‌ای مستقیم به اشتغال، زنجیره تولید و امنیت اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: احیای این مجموعه صنعتی یک ضرورت راهبردی است؛ چرا که حفظ اشتغال موجود، صیانت از سرمایه ملی و بازگرداندن اطمینان به فعالان اقتصادی، بدون بازسازی و راه‌اندازی مجدد چنین واحدهایی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ملاحظات بخش خصوصی درباره سیاست‌های ارزی

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سیاست‌های ارزی جدید گفت: بخش خصوصی به‌صورت اصولی از این سیاست‌ها حمایت می‌کند، اما اگر این تصمیمات بدون بسته‌های مکمل و حمایتی اجرا شوند، می‌توانند منجر به افزایش هزینه تولید، بالا رفتن ریسک بنگاه‌ها و فشار مضاعف بر اشتغال شوند.

خاکی تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی این است که همزمان با اجرای سیاست‌های ارزی، تدابیر جبرانی و حمایتی نیز پیش‌بینی شود تا تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان و کشور دچار آسیب نشود.