۱۹ محکوم متواری در لنجان دستگیر شدند

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری وتحت تعقیب به مدت ۲۴ ساعت در شهرستان لنجان به اجراء درآمد.

وی افزود : در این راستا مأموران با اقدامات هوشمندانه پلیسی و پایش نقاط جرم خیز و آلوده موفق به شناسایی ۱۹ محکوم متواری وتحت تعقیب طی چند عملیات منسجم و هماهنگ آن ها را در مخفیگاهشان دستگیرکردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند،گفت: پلیس با مخلان نظم و امنیت برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز می خواهیم اخبار و اطلاعات خود در زمینه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.