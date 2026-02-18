  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

۱۹ محکوم متواری در لنجان دستگیر شدند

اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از اجرای طرح امنیت محله محور و دستگیری ۱۹ محکوم متواری در سطح شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو باخبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری وتحت تعقیب به مدت ۲۴ ساعت در شهرستان لنجان به اجراء درآمد.

وی افزود : در این راستا مأموران با اقدامات هوشمندانه پلیسی و پایش نقاط جرم خیز و آلوده موفق به شناسایی ۱۹ محکوم متواری وتحت تعقیب طی چند عملیات منسجم و هماهنگ آن ها را در مخفیگاهشان دستگیرکردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند،گفت: پلیس با مخلان نظم و امنیت برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد و از شهروندان نیز می خواهیم اخبار و اطلاعات خود در زمینه موارد مشکوک و مجرمانه را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها