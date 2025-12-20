۲۶ محکوم متواری در لنجان دستگیر شدند

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، طرح دستگیری محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب در سطح شهرستان لنجان اجرایی شد.

وی افزود: در این طرح مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با بررسی سوابق متهمان تحت تعقیب موفق شدند ۲۶ نفر از این متهمان را شناسایی و در چند عملیات آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان خاطر نشان کرد: افراد دستگیر شده در این طرح پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.