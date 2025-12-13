۲۵ محکوم متواری در لنجان دستگیر شدند

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و اجرای احکام قضائی در سطح شهرستان لنجان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند ۲۵ نفر از محکومان متواری را شناسایی و طی چند عملیات دقیق و هماهنگ در نقاط مختلف شهرستان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به اتهامات افراد دستگیرشده تصریح کرد: جرایمی از جمله سرقت، حمل و نگهداری مواد مخدر، حمل سلاح گرم و همچنین نزاع و درگیری از مهم‌ترین اتهامات این محکومان بوده است.

سرهنگ پریشانی ابراز کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و اجرای احکام صادره، تحویل مراجع قضائی شدند و اجرای این‌گونه طرح‌ها با جدیت و به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.