طالقان باید صادرکننده محصولات لبنی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین علی رحمتی نیا ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس جهاد کشاورزی طالقان با تأکید بر لزوم رویکرد جهادی در مدیریت، طالقان را دارای ظرفیتی ویژه برای تبدیل شدن به صادرکننده محصولات لبنی در سطح کشور دانست و خواستار ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق این هدف شد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای این مجموعه که با رویکرد گرهگشایی و خدمت به مردم پیش میرود، بر استمرار این مسیر تأکید کرد.
امام جمعه طالقان با اشاره به اهمیت نقش مدیران در توسعه منطقه، افزود: مدیران باید با نگاه کارشناسی تصمیم بگیرند و هدف اصلی آنها باید حل مشکلات مردم باشد. وی همچنین تأکید کرد که همانطور که مجموعه جهاد کشاورزی کارها را به صورت جهادی پیش میبرد، انتظار میرود سایر دستگاهها نیز روحیه جهادی و مسئولیتپذیری را در تمامی اقدامات خود تقویت نمایند.
نکته محوری این دیدار، تأکید امام جمعه بر پتانسیلهای بومی طالقان بود
حجتالاسلام رحمتینیا بیان کرد: «با ایجاد سازوکارهای مناسب و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای محلی، شهرستان طالقان میتواند به یک قطب مهم و صادرکننده محصولات لبنی در سطح کشور تبدیل شود.» این اظهارنظر نشاندهنده چشمانداز توسعه اقتصادی منطقه بر پایه کشاورزی و صنایع تبدیلی است.
