سرهنگ خوش خلقت: ۹۵ تُن برنج احتکار شده در رشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در سطح شهر رشت ، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی از انبار مذکور ۹۵ تن برنج ایرانی احتکار شده را کشف و در این خصوص ضمن تشکیل پرونده ، متهم ۶۱ ساله به مرجع قضایی معرفی گردید.

وی افزود: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیست و هفت میلیارد ریال برآورد نموده اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد: از شهروندان عزیز درخواست می گردد در صورت مشاهده انبار های فاقد مجوز و نامعتبر مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.