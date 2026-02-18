  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

سرهنگ خوش خلقت: ۹۵ تُن برنج احتکار شده در رشت کشف شد

سرهنگ خوش خلقت: ۹۵ تُن برنج احتکار شده در رشت کشف شد

رشت - رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف ۹۵ تُن برنج احتکار شده در سطح شهرستان رشت خبر داد و گفت: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت اظهار کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی برنج ایرانی در انباری در سطح شهر رشت ، بلافاصله تیمی از کارکنان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آدرس اعلامی اعزام و در بازرسی از انبار مذکور ۹۵ تن برنج ایرانی احتکار شده را کشف و در این خصوص ضمن تشکیل پرونده ، متهم ۶۱ ساله به مرجع قضایی معرفی گردید.

وی افزود: کارشناسان مربوطه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را بیست و هفت میلیارد ریال برآورد نموده اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد: از شهروندان عزیز درخواست می گردد در صورت مشاهده انبار های فاقد مجوز و نامعتبر مراتب را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره تماس ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.

کد خبر 6753066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها