رفع تصرف ۳۲۷۳ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان سیاهکل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد خوش خلقت در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: برابر خبر واصله مبنی بر تصرف ۳۲۷۳ متر مربع از اراضی ملی توسط فردی سودجو در شهرستان سیاهکل، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی افزود: تیمی از کارشناسان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی این پلیس در معیت کارکنان اداره منابع طبیعی به مکان مورد نظر اعزام و با بررسی به عمل امده و مدارک موجود مشخص گردید زمین مذکور توسط فرد سودجو بدون مجوز محصور گردیده که با هماهنگی قضایی از زمین مذکور رفع تصرف و متهم ۶۰ ساله به مرجع قضایی معرفی گردید.

سرهنگ خوش خلقت ادامه داد: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی پرونده مکشوفه بیش از ۶۵۰ میلیون تومان براورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد : از شهروندان عزیز درخواست می گردد هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با موضوع زمین خواری را به سامانه پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.