گرانفروشان برنج ۱۲۵ میلیارد تومان جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه خوشبختانه کشور از لحاظ ذخایر کالای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در هیچ کدام از کالای اساسی کمبودی در کشور نداریم و علت برخی کمبود ها عدم عرضه و احتکار کالا از سوی افراد زالو صفتی است که برای سود خود به هر اقدام قبیحی دست می‌زنند، گفت: پیرو اخبار به دست آمده و در بررسی های میدانی و سیستمی مشخص شد، دو شرکت که در زمینه فروش کالای اساسی از جمله برنج فعالیت داشتند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده آگهی و به فروش می‌رساندند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه نمایندگان این دو شرکت احضار که در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این دو شرکت ۴۳۶ تن برنج را به قیمت بیشتری به فروش رسانده اند، گفت: با پیگیری های صورت گرفته این دو شرکت به پرداخت مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مقرر شد این دو شرکت نسبت به شناسایی و حذف آگهی های غیر مجاز و جعلی فروش برنج اقدام لازم را به عمل آورند، بیان داشت: بازدید از انبارهای دپو و نگهداری برنج این دو شرکت با همراهی نماینده وزارت جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: برخورد با هرگونه جرائم و مفاسد اقتصادی بطور مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قراردارد و هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را به صورت شبانه روزی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ ستاد خبری این پلیس در میان بگذارند.