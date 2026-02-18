نتایج نهایی آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ اعلام شد 

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ به صورت سراسری ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. ثبت نام در این آزمون در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۲ شهریورماه صورت گرفته بود.

نتایج اولیه آزمون در دهه اول بهمن ماه ۱۴۰۴ منتشر شد و پس از برگزاری مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی برای داوطلبان واجد شرایط، نتایج نهایی امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

براساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت از میان حدود ۱۲ هزار داوطلب، ۴۰ نفر پذیرفته شده اند. پذیرش نهایی براساس ۶۰ درصد سهم آزمون کتبی و ۴۰ درصد نتیجه مصاحبه و ارزیابی‌های فراشناختی انجام شده است.

پیش از این آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ تنها توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شد اما از سال ۱۴۰۴ برگزاری این آزمون به مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب واگذار شده است و آزمون کتبی در ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی در هر مرحله از آزمون (برگزاری، پذیرش نهایی، حین تحصیل) در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهمیه، مدارک و سایر موارد ارائه شده توسط داوطلب و یا ناقص و یا ناخوانا بودن مدارک یا ارسال اسکن مدرک غیر مرتبط در محل تعیین شده، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام لازم بعمل خواهد آمد (از جمله حذف داوطلب از روند سنجش، پذیرش و تحصیل).

در صورت محرز شدن هر نوع تقلب و تخلف و یا ارائه اطلاعات نادرست در هر مرحله از آزمون یا حین تحصیل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصیل، متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تقلب و تخلف آزمون‌ها وزارت بهداشت جهت تصمیم گیری معرفی خواهد شد.