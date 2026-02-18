حجت‌الاسلام عباس خوبرو در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک حلول ماه ضیافت الهی اظهار کرد: ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه قرآن، غفران و مغفرت است و به فرموده پیامبر اکرم(ص)، بنده‌ای که ارزش این ماه را بداند، آرزو می‌کند سراسر سال رمضان باشد. امیدواریم بتوانیم از برکات این ماه عظیم بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به اجرای طرح «ضیافت الهی» افزود: این طرح با رویکرد معنوی و با محوریت فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی ویژه مجاوران بقاع متبرکه، زائران و نمازگزاران برگزار می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آستانه‌اشرفیه ادامه داد: طرح ضیافت الهی از ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا اول فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در امامزادگان جلیل‌القدر و بیش از ۴۵ بقعه متبرکه شهرستان آستانه‌اشرفیه اجرا خواهد شد.

وی تقویت باورها و اعتقادات دینی و ایجاد فضای معنوی با بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: استفاده از روحانیون و مبلغین بومی و اعزامی، اقامه نماز جماعت، بیان احکام شرعی، پاسخگویی به مسائل دینی، برگزاری سخنرانی‌های مذهبی، افطاری ساده، محافل انس با قرآن و جزءخوانی روزانه از جمله برنامه‌های این طرح است.

خوبرو برگزاری مراسم رحلت حضرت خدیجه(س) در شب دهم ماه رمضان، جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) در نیمه ماه، آیین‌های ویژه شب‌های قدر شامل مناجات‌خوانی، احیای شب قدر، قرائت دعای افتتاح و جوشن کبیر و همچنین مراسم شهادت امام علی(ع) را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده عنوان کرد.

وی افزود: اجرای «قرار دوازدهم»، تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و افطاری ساده با همکاری خادمیاران رضوی در حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف(ع)، پخش چای حضرتی در چایخانه این حرم مطهر و برگزاری مراسم ویژه سالگرد شهادت حضرت سید جلال‌الدین اشرف(ع) در شب ۱۴ ماه رمضان همراه با سخنرانی، مداحی و عزاداری از دیگر برنامه‌های شاخص طرح ضیافت الهی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آستانه‌اشرفیه همچنین از برگزاری جلسات توجیهی برای هرچه بهتر برگزار شدن این برنامه‌ها خبر داد و گفت: این جلسات با حضور هیأت امناء و مدیران مراکز افق امامزادگان در بقعه متبرکه سید محمد آخوند مزار، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و نیز سالن اجتماعات حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف برگزار شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: غبارروبی، عطرافشانی و نظافت مساجد و بقاع متبرکه و آمادگی برای استقبال از ماه مبارک رمضان نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در قالب طرح ضیافت الهی است.