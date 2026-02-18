تولید چهار رمان در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی عصر چهارشنبه در حاشیه رونمایی از رمان «وُل» در یاسوج، اظهار کرد: حوزه هنری استان بر اساس نقشه تحول خود که مبتنی بر تقویت فرهنگ و هویت عشایری و حماسه‌های مردم استان است، فعالیت می‌کند.

وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه تاریخ شفاهی و ادبیات داستانی انجام شده و برنامه‌ریزی‌ها بر شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی متمرکز است.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد «معدنی از سوژه‌های ناب داستانی» است، تصریح کرد: کاراکترها و موضوعات فراوانی در تاریخ و اجتماع استان وجود دارد که می‌تواند سال‌ها دستمایه خلق آثار ارزشمند ادبی باشد.

وی با اشاره به اینکه از نویسندگان استان دعوت کرد طرح‌ها و آثار خود را ارائه دهند، گفت: درِ حوزه هنری به روی همه فعالان این عرصه باز است و از طرح رمان، داستان بلند و کوتاه استقبال می‌کنیم.

اسلامی با اشاره به وضعیت تولید آثار داستانی بیان کرد: نخستین رمان حوزه هنری استان منتشر شده و در کنار آن سه رمان دیگر با درجه «الف» در ارزیابی‌های ستاد در دست چاپ قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین چهار رمان دیگر نیز در مرحله تولید است که تلاش می‌کنیم طی پنج تا شش ماه آینده آماده چاپ شوند.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: باور داریم با ادبیات می‌توان هویت، تاریخ و فرهنگ مردم این سرزمین را حفظ و منتقل کرد، به‌ویژه در شرایطی که بخشی از منابع تاریخ شفاهی در حال فاصله گرفتن از دسترس پژوهشگران است.

وی اضافه کرد: در گام‌های بعدی به دنبال فرآوری آثار و تبدیل آن‌ها به فیلم‌نامه، فیلم سینمایی و مستند هستیم تا زنجیره‌ای از تولیدات هنری برای تقویت فرهنگ و هویت استان شکل گیرد.