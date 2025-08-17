روایتی از چهار سال اسارت زندگی رحمان دستمردی باکتاب«زندگی به وقت مردن»

شریف اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کتاب «زندگی به وقت مردن» اثر «منوچهر نیاکان اصل»، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، اسارت چهار ساله رحمان دستمردی را به رشته تحریر درآورده است.

وی اظهار کرد: این اثر، روایتی داستانی از زندگی آزاده هم استانی، «رحمان دستمردی»، در طول چهار سال اسارت در اردوگاه صلاح‌الدین تکریت ۱۱ عراق است.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در عملیات کربلای ۴ در منطقه عملیاتی جزیره مینو در ۴ دی ماه سال ۶۵ توسط نیروهای بعث عراق به اسارت در آمد و در ۵ شهریور سال ۶۹ از بند اسارت آزاد شد.

وی ادامه داد: نویسنده این کتاب با بهره‌گیری از خاطرات شفاهی، مصاحبه‌های متعدد با هم رزمان این رزمنده و مطالعات گسترده در حوزه دفاع مقدس، تصویری واقع‌گرایانه از دوران اسارت و مقاومت ارائه کرده است.

اسلامی تاکید کرد: فرآیند نگارش این کتاب طی شش سال با دقت و وسواس علمی انجام شده و تلاش شده است تا ضمن وفاداری به واقعیت‌های تاریخی، ابعاد شخصیتی و روحی شخصیت اصلی نیز به‌درستی بازتاب یابد.

وی بیان کرد: این کتاب با همکاری مشترک دفتر پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، و کنگره سرداران، امیران و شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد به رشته تحریر درآمده و می‌تواند به‌عنوان یکی از آثار شاخص در حوزه خاطره‌نگاری دفاع مقدس شناخته شود.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این کتاب که به قلم منوچهر نیاکان اصل و شرح داستانی ایثارگر رحمان دستمردی نوشته شده، با طراحی جلد جواد شفیعی در ۱۰۰ جلد توسط با حمایت اداره کل حفظ ارزشهای دفاع مقدس و حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و به چاپ رسیده و با قیمت ۳۲۰ هزار تومان روانه بازار کتاب شده است

وی اضافه کرد: مراسم رونمایی این کتاب، با حضور جمعی از هنرمندان، نویسندگان، فعالان فرهنگی، و علاقه‌مندان به ادبیات پایداری، به زودی در محل حوزه هنری استان برگزار خواهد شد.