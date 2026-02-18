به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی عصر چهارشنبه در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» که با حضور رئیسجمهور در خرمآباد برگزار شد، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه فضاهای آموزشی اظهار داشت: در قالب این نهضت، ۳۱۸ پروژه آموزشی با ۸۲۶ کلاس درس و زیربنای ۱۰۱ هزار و ۶۳۳ مترمربع در استان آغاز شده است.
برچیده شدن کامل مدارس کانکسی
وی با اشاره به تحقق یکی از مهمترین اهداف این طرح افزود: در پایان سال اول نهضت، همه ۱۷۰ مدرسه کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز بهصورت کامل در استان برچیده شد و دانشآموزان این مدارس به فضاهای آموزشی استاندارد منتقل شدند.
مشارکت مردمی؛ نقطه قوت نهضت آموزشی
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد این طرح گفت: ما منتظر اعتبارات دولتی نماندیم و از ظرفیتهای مردمی بهره گرفتیم. مردم، خیرین مدرسهساز، سپاه و سایر نهادها پیشقدم شدند و امروز سه هزار و ۸۲۶ نفر از اقشار مختلف در کنار پروژههای آموزشی استان همکاری دارند.
وی افزود: این حرکتهای مردمی نشان میدهد هر زمان آموزشوپرورش در اولویت دولت قرار گیرد، مردم نیز با تمام ظرفیت پای کار میآیند.
بهسازی فضاهای آموزشی و ورزشی
سهرابی با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده تصریح کرد: در این مدت پژوهشسراها، آزمایشگاهها، اردوگاهها و سایر فضاهای آموزشی استان بهسازی و تجهیز شدهاند. همچنین در یک سال گذشته، ۴۸ فضای ورزشی جدید در اختیار دانشآموزان قرار گرفته است.
تمرکز بر کیفیتبخشی و توانمندسازی معلمان
وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت آموزشی در کنار توسعه فضاها در دستور کار قرار دارد، گفت: تمرکز اصلی ما بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی بوده و بیش از ۹۷ درصد معلمان استان آموزشهای لازم را دریافت کردهاند.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان ادامه داد: در چارچوب اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین، بیش از دو هزار نفر از مدیران مدارس استان در دورههای آموزشی شرکت کردهاند، چرا که مدرسه تراز بدون مدیر تراز شکل نخواهد گرفت.
برنامههای نوین آموزشی در لرستان
سهرابی در پایان با اشاره به شادابسازی کلاسهای درس، فعالسازی فضای آموزشی، برگزاری دورههای آموزش هوش مصنوعی و سایر برنامههای نوین گفت: اگرچه لرستان در میانگین نمرات نهایی با چالشهایی مواجه است، اما برای رفع این مسئله یک برنامه جامع تدوین شده و برای نخستینبار مدرسه اینترنتی و تلویزیونی استان راهاندازی شده است تا زمینه ارتقای کیفیت آموزشی دانشآموزان فراهم شود.
نظر شما