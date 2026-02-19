به گزارش خبرنگار مهر، سودابه ضرغامنژاد، عصر پنجشنبه در جلسه شورای آرد و نان و ستاد تنظیم بازار شهرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مطلوب بازار در ایام پیشرو اظهار کرد: تأمین آرامش بازار و پاسخگویی به مطالبات شهروندان بهویژه در ماه مبارک رمضان و عید نوروز، از مهمترین برنامههای مدیریت شهرستان است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین اقلام اساسی افزود: تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز مردم، ثبات قیمتها و ارتقای کیفیت خدمات باید با جدیت دنبال شود.
فرماندار دهگلان بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی تأکید کرد و ادامه داد: نظارت مستمر، برنامهریزی دقیق و اقدام بهموقع در تنظیم بازار، نقش مهمی در ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در شهرستان دارد.
ضرغامنژاد همچنین خواستار تشدید بازرسیها و برخورد قانونی با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه شد.
ذخایر کالاهای اساسی دهگلان در وضعیت مطلوب است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان، گزارشی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی و اقدامات انجام شده ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف در سطح شهرستان کافی است و مشکلی در تأمین مایحتاج مردم وجود ندارد.
مسعود حیدریان افزود: کالاهای احتکارشده که در جریان بازرسیهای اخیر کشف شدهاند، پس از طی مراحل قانونی، در چارچوب ضوابط و تحت نظارت دستگاههای مسئول در شبکه رسمی توزیع عرضه خواهند شد.
مدیر جهاد کشاورزی دهگلان با اشاره به اهمیت نظارت بر توزیع آرد بیان کرد: روند تخصیص و مصرف آرد خبازیها بهطور مستمر رصد میشود و با هرگونه انحراف، عرضه خارج از شبکه و تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
حیدریان همچنین از تشدید گشتهای مشترک نظارتی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و اتاق اصناف خبر داد و عنوان کرد: این گشتها با هدف نظارت بر قیمتها، کیفیت و وزن نان، رعایت ضوابط بهداشتی و جلوگیری از احتکار بهصورت مستمر انجام میشود.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ تعادل و ثبات بازار در ایام ماه مبارک رمضان و نوروز است.
