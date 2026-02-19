دعوت حامیان فلسطین از وزیر خارجه فرانسه برای استعفا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، بیش از ۱۵۰ شخصیت برجسته سیاسی و دیپلماتیک در نامهای سرگشاده، «ژان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه را به «انتشار اطلاعات نادرست» در مورد اظهارات «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای فلسطینی، متهم کردند و استعفای او را خواستار شدند.
بر اساس این گزارش، امضاکنندگان نامه مذکور که عمدتاً دیپلماتهای سابق هلندی هستند، به همراه وزرای سابق یونان، آرژانتین و دانمارک، «استفاده از اظهارات نادرست و تحریفشده برای بیاعتبار کردن یک مأمور مستقل سازمان ملل» را محکوم کردند.
این واکنش پس از آن مطرح شد که برخی نمایندگان نزدیک به دولت فرانسه، آلبانیز را متهم کردند که رژیم صهیونیستی را دشمن مشترک بشریت توصیف کرده است؛ ادعایی که این مقام مستقل سازمان ملل به شدت آن را رد کرده و آن را اتهامی کاذب و ناشی از تحریف سخنانش دانست.
بر اساس گزارشها، وزیر خارجه فرانسه به همراه برخی دولتهای غربی از جمله آلمان و ایتالیا، با استناد به نقل قولهایی ناقص، اظهارات آلبانیز را شرمآور خوانده و خواستار استعفای او شده بودند.
پیش زمینه این تحولات، سخنرانی ویدئویی آلبانیزی در «انجمن الجزیره» است؛ جایی که او نظامی که مانع پاسخگویی «اسرائیل» میشود را دشمن مشترک بشریت توصیف کرده بود.
آلبانیز در گفتگویی با شبکه فرانس-۲۴ نیز تصریح کرد: «هرگز نگفتم "اسرائیل" دشمن مشترک بشریت است.» او توضیح داد که درباره جرایم، آپارتاید و نسلکشی سخن گفته و سیستمی را که مانع اجرای عدالت میشود، مورد انتقاد قرار داده است.
پیشتر نیز دولت دونالد ترامپ در ماه ژوئن گذشته تحریمهایی علیه آلبانیز اعمال کرده بود؛ تحریمهایی که معمولاً علیه نهادهای مرتبط با تروریسم استفاده میشود. این اقدام پس از انتقادهای مکرر او از سیاستهای رژیم صهیونیستی و ارسال نامههایی هشدارآمیز به برخی شرکتهای آمریکایی از جمله Lockheed Martin صورت گرفت.
