به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه آشپزخانه مهدوی مسجد صاحبالزمان (عج) به نمایندگی از ۹۰ آشپزخانه فعال استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد تا خدمات افطاری، غذای گرم و بستههای معیشتی به نیازمندان ارائه دهد.
در این رابطه مدیر کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد، از اجرای برنامههای متنوع این کمیته در ماه رمضان خبر داد.
علی اصغر قلی پور یکی از برنامههای مهم را پویشهای اطعام معنوی و حمایت از نیازمندان عنوان کرد و گفت: این پویشها شامل ایران همدل برای تأمین جهیزیه و پوشاک ایتام و نیازمندان و همچنین اکرام ایتام و محسنین میشود.
وی افزود: آشپزخانه مهدوی یاسوج به نمایندگی از ۹۰ آشپزخانه فعال استان افتتاح شد.
مدیر کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این آشپزخانهها با همکاری مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه خدمات متنوعی به نیازمندان ارائه میکنند.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: سال گذشته بیش از ۴۲۰ هزار خدمت معیشتی از جمله افطاری ساده بین نیازمندان ارائه شد.
قلی پور افزود: پیشبینی میشود امسال این رقم به بیش از ۵۰۰ هزار خدمت معیشتی شامل افطاری ساده، غذای گرم و بستههای معیشتی برسد.
وی یادآور شد: خدمات به روزهداران حاضر در مساجد و حسینیهها و ساکنان روستاها و مناطق محروم ارائه خواهد شد.
مدیر کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد از مردم نیکوکار خواست نذورات خود را در مراکز نیکوکاری یا از طریق کد دستوری ۸۸۷۷ *۷۴# به کمیته امداد ارائه کنند.
وی تأکید کرد: ۹۰ مرکز و آشپزخانه فعال تا پایان ماه رمضان خدماتدهی خواهند داشت و پویشهای اطعام معنوی و حمایت از ایتام یکی از مهمترین برنامههای کمیته امداد در این ماه است.
