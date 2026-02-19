به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه آشپزخانه مهدوی مسجد صاحب‌الزمان (عج) به نمایندگی از ۹۰ آشپزخانه فعال استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد تا خدمات افطاری، غذای گرم و بسته‌های معیشتی به نیازمندان ارائه دهد.

در این رابطه مدیر کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد، از اجرای برنامه‌های متنوع این کمیته در ماه رمضان خبر داد.

علی اصغر قلی پور یکی از برنامه‌های مهم را پویش‌های اطعام معنوی و حمایت از نیازمندان عنوان کرد و گفت: این پویش‌ها شامل ایران همدل برای تأمین جهیزیه و پوشاک ایتام و نیازمندان و همچنین اکرام ایتام و محسنین می‌شود.

وی افزود: آشپزخانه مهدوی یاسوج به نمایندگی از ۹۰ آشپزخانه فعال استان افتتاح شد.

مدیر کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این آشپزخانه‌ها با همکاری مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه خدمات متنوعی به نیازمندان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته گفت: سال گذشته بیش از ۴۲۰ هزار خدمت معیشتی از جمله افطاری ساده بین نیازمندان ارائه شد.

قلی پور افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به بیش از ۵۰۰ هزار خدمت معیشتی شامل افطاری ساده، غذای گرم و بسته‌های معیشتی برسد.

وی یادآور شد: خدمات به روزه‌داران حاضر در مساجد و حسینیه‌ها و ساکنان روستاها و مناطق محروم ارائه خواهد شد.

مدیر کل کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد از مردم نیکوکار خواست نذورات خود را در مراکز نیکوکاری یا از طریق کد دستوری ۸۸۷۷ *۷۴# به کمیته امداد ارائه کنند.

وی تأکید کرد: ۹۰ مرکز و آشپزخانه فعال تا پایان ماه رمضان خدمات‌دهی خواهند داشت و پویش‌های اطعام معنوی و حمایت از ایتام یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته امداد در این ماه است.