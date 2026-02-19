۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

توقیف تراکتور حامل چوب‌های قاچاق درسقز؛تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان

سقز: یگان حفاظت منابع طبیعی کردستان از توقیف یک دستگاه تراکتور حامل چوب‌های حاصل از قطع غیرمجاز درختان بید در محدوده روستای دوله‌سیر سقز خبر داد وگفت: پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در پی دریافت گزارشی از سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان مبنی بر قطع درختان بید در محدوده روستای دوله‌سیر از توابع بخش امام سقز، رسیدگی به موضوع به صورت فوری در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، نیروهای کشیک منابع طبیعی با همراهی عوامل انتظامی پاسگاه ایرانخواه در محل حاضر شده و نسبت به بررسی میدانی، تنظیم صورتجلسه و مستندسازی اقدام کردند.

در جریان این بررسی‌ها، مقادیری چوب‌آلات حاصل از قطع درختان در یک دستگاه تراکتور تریلی‌دار در حال حمل مشاهده شد.

توقیف محموله با دستور مقام قضایی

در ادامه و با هماهنگی و اخذ دستور از قاضی کشیک، تراکتور حامل چوب توقیف و به پاسگاه انتظامی منتقل شد و چوب‌های مکشوفه نیز با یک دستگاه وانت نیسان به اداره منابع طبیعی تحویل داده شد.

در این گزارش تأکید شده است: در راستای حفاظت از عرصه‌های ملی، پس از شناسایی افراد خاطی و تکمیل مستندات، پرونده قضایی برابر مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تشکیل و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

اداره منابع طبیعی ضمن قدردانی از همکاری همیاران طبیعت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرصه‌های ملی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع‌رسانی کنند.

