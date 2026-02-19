آغاز محافل جزخوانی قرآن در مسجد جامع سنندج؛طنین نوای وحی در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، محفل نورانی کرسی تلاوت و جزخوانی قرآن کریم عصر پنجشنبه در مسجد جامع سنندج با حضور قاریان برجسته و جمعی از عاشقان کلام وحی برگزار شد.
در این محفل معنوی، قاریان قرآن کریم با تلاوت آیات الهی، فضای روحبخش و معنوی ویژهای در این مکان تاریخی و مذهبی ایجاد کردهاند و روزهداران با حضور پرشور خود، جلوهای از انس با قرآن را به نمایش گذاشتهاند.
حضور گسترده مردم در محافل قرآنی رمضان
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، تقویت ارتباط معنوی جامعه با کلام وحی و بهرهمندی از فضایل ماه مبارک رمضان برگزار شده و مورد استقبال اقشار مختلف مردم قرار گرفته است.
در پایان این محافل، به منظور تشویق و ترویج مشارکت در برنامههای قرآنی، جوایزی به شرکتکنندگان اهدا میشود.
کرسی تلاوت و جزخوانی قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان همهروزه در مسجد جامع سنندج برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با حضور در این مراسم، از فضای معنوی آن بهرهمند شوند.
