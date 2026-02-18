انتشار فراخوان انتخاب شعارنمایشگاه کتاب/جایزه ۵۰میلیونی به بهترین شعار

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری سی‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای انتخاب شعار این رویداد فراخوانی را منتشر کرد.

معیارهای پیشنهادی برای شعارهای ارسالی

- پیام‌آور آرامش و نزدیکی دل‌ها باشد؛

- بازتاب‌دهندۀ جایگاه کتاب، خواندن و دانایی باشد؛

- ارزش گفت‌وگو و هم‌اندیشی را تقویت کند؛

- امید به آینده را منتقل کند و نگاه روبه‌جلو داشته باشد؛

- خوش‌خوان، زیبا، روان، آهنگین، کوتاه و موجز باشد و به‌راحتی در ذهن بماند؛

- غیرکلیشه‌ای و غیرتکراری باشد و از عبارت‌های مصرف‌شده فاصله بگیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا تاریخ ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ شعارهای پیشنهادی خود را به شماره ۰۹۳۸۹۲۷۸۵۲۷ در پیام‌رسان‌های بله و تلگرام ارسال کنند. همچنین پست الکترونیک به نشانی ravabetomomi@ketab.ir و صفحه اینستاگرام خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی iran_bookhouse نیز برای دریافت شعارهای پیشنهادی در دسترس قرار دارند. نگارش نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه پیشنهاددهنده شعار الزامی است.

لازم به ذکر است که هر فرد می‌تواند حداکثر پنج شعار را پیشنهاد دهد.

شعارهای پیشنهادی توسط شورای سیاست‌گذاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارزیابی می‌شود و بهترین آن به‌عنوان شعار این دوره از نمایشگاه انتخاب و به برنده مبلغ ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید کتاب به‌عنوان جایزه تعلق خواهد گرفت.