به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ضمن بررسی مهمترین چالشهای حوزه مسکن، الزامات توسعه روستایی و راهکارهای تحقق مهاجرت معکوس، با اشاره به وضعیت موجود حوزه مسکن اظهار کرد: کمبود مسکن، گرانی قیمت واحدهای مسکونی، افزایش اجارهبها و تورم نقطهبهنقطه در این حوزه از چالشهای جدی استان است که نیازمند تصمیمگیریهای اجرایی و اثرگذار از سوی دستگاههای مسئول است.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه شورای مسکن افزود: شورای مسکن باید به عنوان اصلیترین شورای راهبردی این حوزه، منظمتر و با مصوبات اجراییتر برگزار شود و نتایج تصمیمات آن بهصورت ملموس در شاخصهای مسکن دیده شود.
بازرس کل استان کردستان همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رسانهها برای انعکاس دقیق تصمیمات و اقدامات، موجب تقویت مطالبهگری عمومی و تسریع در اجرای برنامهها خواهد شد.
نقش بنیاد مسکن در تحقق مهاجرت معکوس
حیدری با اشاره به اهمیت توسعه روستایی تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی حاشیهنشینی در شهرهای استان، ضعف زیرساختها در برخی روستاهاست و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب زندگی و اشتغال، مهاجرت به شهرها کاهش یافته و مهاجرت معکوس شکل خواهد گرفت.
وی بنیاد مسکن را دستگاهی کلیدی در این حوزه دانست و افزود: انتظار میرود با توجه به آمایش سرزمینی و توسعه طرحهای هادی و زیرساختهای روستایی، زمینه تقویت نقش تولیدی روستاها و ماندگاری جمعیت فراهم شود.
بازرس کل استان همچنین احداث واحدهای نهضت ملی مسکن در روستاها را اقدامی مؤثر در کاهش دغدغه مسکن و جلوگیری از مهاجرت عنوان کرد و گفت: حل مشکل مسکن در روستاها، زمینهساز تثبیت جمعیت و رونق تولید خواهد بود.
تأکید بر تأمین زمین و برخورد با سوداگران
وی با اشاره به سهم استان از طرح مسکن محرومان گفت: اجرای یکهزار و ۴۰۰ واحد مسکن محرومان در استان مورد پیگیری و مطالبه سازمان بازرسی قرار دارد و در این زمینه حمایت و نظارت لازم اعمال خواهد شد.
حیدری همچنین درباره تأمین زمین برای ۴۵۰ واحد مسکونی تأکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی باید نسبت به تأمین زمین اقدام کند و روند اجرای این بخش نیز توسط سازمان بازرسی رصد خواهد شد.
بازرس کل استان برخورد با سوداگران زمین و مسکن را از اولویتهای نظارتی عنوان کرد و افزود: نظارت مستمر و برخورد قاطع با تخلفات این حوزه در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین تولید مسکن ارزانتر با استفاده از مهندسی ارزش و طراحیهای بهینه را از راهکارهای کنترل بازار دانست و در حوزه قیر و آسفالت نیز بر ضرورت توجه به شرایط اقلیمی استان، کنترل کیفی و نگاه تخصصی در اجرای پروژهها تأکید کرد.
درخواست حمایت از طرحهای مسکن ملی و محرومان
در ادامه این نشست، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به برنامههای این نهاد در حوزه «مسکن ملی» و «مسکن محرومان»، خواستار حمایت و همراهی سازمان بازرسی استان برای تسریع در اجرای این طرحها شد.
وی اجرای سهمیه استان در طرح مسکن محرومان، تأمین زمین و پیشبرد پروژههای مسکن را از مهمترین اولویتهای بنیاد مسکن عنوان کرد و بر تداوم همکاری و تعامل با دستگاههای نظارتی تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر استمرار جلسات مشترک، تقویت نظارتها و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی برای رفع مشکلات حوزه مسکن در استان کردستان تأکید شد.
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