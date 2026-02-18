هشدار آتش سوزی جنگل درپی افزایش بی سابقه دما در مازندران

علی فرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با وجود فصل زمستان، روز پنجشنبه دمای استان به صورت قابل توجهی افزایش مییابد و ممکن است در برخی نقاط، رکوردهای دمایی شکسته شود.
وی افزود: این روند گرم شدن هوا خطر وقوع حریق در عرصههای طبیعی را افزایش میدهد و شهروندان و مسئولان باید نسبت به پیشگیری و آمادگی اقدامات احتیاطی هوشیار باشند.
فرجی درباره ورود سامانه بارشی گفت: از اواخر وقت پنجشنبه یک سامانه بارشی وارد استان خواهد شد که همراه با وزش باد نسبتاً شدید خواهد بود و بارشها ابتدا از ارتفاعات غربی آغاز میشود.
وی پیشبینی کرد: روز جمعه هوای استان ابری و همراه با رگبارهای پراکنده خواهد بود و دما نسبت به روز پنجشنبه حدود ۱۵ درجه کاهش مییابد. با این حال، شدت این سامانه بارشی چندان زیاد نیست و بارشها پراکنده خواهد بود.
این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: سامانه بارشی اواخر وقت جمعه استان را ترک خواهد کرد و هفته آینده هوای خنکتری در مازندران حاکم خواهد شد.
وی همچنین در خصوص وضعیت دریا افزود: دریای خزر برای امشب و فردا دارای موج کوتاه و مناسب برای فعالیتهای دریایی است، اما از اواخر وقت پنجشنبه دریا مواج خواهد شد.
