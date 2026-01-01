به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: با ورود سامانه بارشی از سمت شمالغرب، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، بخشهایی از کرمانشاه، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و ارتفاعات شمال شرق خوزستان بارش برف و باران همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا جمعه ۱۲ دی ماه علاوه بر این مناطق، استانهای ایلام، قزوین، البرز، تهران، مرکزی، قم، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان و غرب این استان نیز تحت تأثیر سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
نقشینه ادامه داد: روز شنبه بارشها در استانهای ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ خواهد داد و در بخشهایی از شمالغرب و غرب کشور نیز بارش پراکنده انتظار میرود.
این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به پدیده گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور گفت: امروز کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق گزارش شده که پیشبینی میشود تا اواخر وقت به تدریج بهبود یابد.
نقشینه تاکید کرد: امروز در شمالغرب و غرب و فردا در استانهای ساحلی خزر و دامنههای زاگرس شمالی وزش باد نسبتاً شدید رخ خواهد داد. همچنین امروز در بیشتر مناطق کشور افزایش دما پیشبینی میشود اما از فردا جمعه در شمالغرب و غرب و روز شنبه در شمال شرق، سواحل خزر، نواحی مرکزی و جنوبغرب کاهش دما رخ خواهد داد.
وی یادآور شد: این کاهش دما روز یکشنبه ۱۴ دی ماه به شرق و جنوب شرق کشور نیز گسترش مییابد.
کارشناس هواشناسی درباره وضعیت دریاها گفت: امروز دریای عمان و طی روزهای جمعه تا یکشنبه دریای خزر مواج و متلاطم خواهد بود.
به گفته نقشینه، برای تهران نیز امروز در برخی ساعات غبار محلی پیشبینی میشود و از بعدازظهر جمعه افزایش ابر و بارشهای پراکنده آغاز خواهد شد. همچنین بیشینه دمای تهران امروز و فردا ۱۱ درجه و روز شنبه ۸ درجه خواهد بود و کمینه دما امروز یک درجه پیشبینی شده است.
