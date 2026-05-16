به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سلمانخواه ظهر شنبه در نشست خبری هفته میراثفرهنگی با تبریک روز ملی روابطعمومی و روز جهانی موزهها، موزهها را حافظان هویت و حافظه تاریخی ملت دانست و گفت: موزه میراث روستایی گیلان گنجینهای از فرهنگ، معماری و هویت ایرانی است و هر لحظه حضور در آن به اندازه یک عمر معنا دارد.
وی با اشاره به اینکه رابطه ادارهکل با رسانهها بر پایه منافع عاطفی و رسانهای است، رسانهها را پیشران فرهنگی استان توصیف کرد و افزود: تحقق حکمرانی خوب در میراثفرهنگی بر شاخصهایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، اقناعسازی، عدالت و اثربخشی استوار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان تغییر رویکرد این ادارهکل را حرکت از تریبونمحوری به سمت گفتگو، اجماعسازی و مشارکتمحوری عنوان کرد و گفت: رسانهها باید در پنج بعد اجتماعی رنج، تبعیض، ادراک، تصویرسازی، جریانسازی به هدایت سیاستهای میراثفرهنگی به سمت جامعه کمک کنند.
روستای گیسوم در مسیر رقابت جهانی گردشگری
سلمان خواه با اشاره به روند انتخاب روستای گیسوم در طرح روستاهای برتر گردشگری سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) گفت: گیسوم روستایی چهار فصل است که رابطه منحصربهفرد میان دریا، ساحل، جنگل و کوهستان در آن حفظ شده و تاکنون تحت تهاجم اکولوژیک قرار نگرفته است. این اصالت، مهمترین امتیاز روستا در رقابت جهانی است.
وی شاخصهای انتخاب روستاهای برتر را شامل چشمانداز طبیعی، اصالت فرهنگی، محیطزیست سالم، سطح دسترسی گردشگران و زیرساختهای گردشگری دانست و افزود: تابلوهای بینالمللی نصب شده، نشستهای تخصصی برگزار شده و تیمهای کارشناسی در حال تکمیل مستندات هستند.
آخرین وضعیت ثبت جهانی ماسوله
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان از تخصیص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه روند ثبت جهانی ماسوله خبر داد و گفت: این اعتبار طی یکی دو هفته آینده ابلاغ میشود. برخی مشکلات مربوط به سیما و منظر ماسوله در حال رفع است و تیم تخصصی ۱۷ نفره در حال پاسخگویی به پرسشهای ایکوموس است. بازرس ایکوموس ۱۵ مرداد وارد گیلان خواهد شد.
وی تأکید کرد: ماسوله سهم خود را در فهرست جهانی دارد و پرونده آن پس از بازنگری، اکنون در یونسکو ثبت وصول شده و برای سال ۲۰۲۷ در دستور بررسی قرار گرفته است.
پروندههای زیستمحیطی و مالکیتی؛ از صلصال تا سردار امجد
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با مدیران محیطزیست، منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: در مورد منطقه صلصال به توافق رسیدیم که سند آن به نام منابع طبیعی منتقل شود تا مسیر برای سرمایهگذاری قانونی باز شود. شهردار لیسار نیز موظف است پس از تعیین تکلیف سند، طرح سرمایهگذاری را اجرا کند.
وی درباره کاخ تاریخی سردار امجد نیز گفت: پرونده در تهران در حال پیگیری حقوقی است تا بنا به کاربری فرهنگی یا موزهای بازگردد. فرمانداری تالش و شهرداری نیز در این روند همراه هستند.
هشدار درباره ساختوسازهای بیضابطه
سلمانخواه با انتقاد از ساختوسازهای خارج از ضابطه در حریم برخی محوطهها گفت: در برخی نقاط، آلودگی بصری بهقدری شدید است که چشمانداز طبیعی کاملاً مخدوش شده. سازههایی که به سمت رودخانه ساخته شدهاند، حریم منظر را تحت تأثیر قرار دادهاند. ما در برابر منافع ملی و استانی کوتاه نمیآییم.
وی تأکید کرد که هرگونه مجوز گردشگری تنها در صورتی صادر میشود که ضوابط حریم، کد ارتفاعی، ملاحظات زیستمحیطی و بازنگری دفترچه منابع طبیعی رعایت شود. تیم کارشناسی و نظارتی ادارهکل نیز تشکیل شده است.
بازار رشت؛ ۳۰ جلسه برای تعیین تکلیف
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان درباره آخرین وضعیت بازار رشت گفت: سیامین جلسه بررسی وضعیت بازار رشت با حضور استاندار برگزار شد. کدهای ارتفاعی و راستاهای بازار در حال نهایی شدن است و تلاش میکنیم این مجموعه تاریخی با حفظ اصالت ساماندهی شود.
