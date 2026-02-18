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۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۲۰

توسعه تولید ایران و تاجیکستان با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک

توسعه تولید ایران و تاجیکستان با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان بر توسعه تولید مشترک بین دو کشور با ایجاد شهرک صنعتی مشترک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با عبدالرحمان‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، بر رفع موانع تولیدی و مراودات مالی اظهار کرد: مهم‌ترین مساله در توسعه روابط اقتصادی، مسائل بانکی است، با فعال‌سازی بانک‌های مرکزی دو کشور، زمینه افزایش مراودات اقتصادی رقم می خورد.

وی افزود: بایستی از تجربه روابط پولی ایران با روسیه و بلاروس در حوزه مراودات بانکی با تاجیکستان بهره برد.

توسعه تولید ایران و تاجیکستان با ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک

ایران پنجمین شریک تجاری تاجیکستان شد

در ادامه این دیدار، عبدالرحمان‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، عنوان کرد: با توجه به افزایش حجم مبادلات، ایران به پنجمین شریک تجاری تاجیکستان تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: با بانک ملی تاجیکستان در حال رایزنی هستیم تا از طریق سازوکارهای جدید، مشکلات بانکی برطرف شود.

وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان همچنین بر امضای یادداشت تفاهم در حوزه‌های صنعتی و انرژی و نساجی تاکید کرد و گفت: هدف‌گذاری تجارت یک میلیارد دلاری میان دو کشور قابل تحقق است.

کد مطلب 6753279
زهره آقاجانی

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