به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با عبدالرحمان‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، بر رفع موانع تولیدی و مراودات مالی اظهار کرد: مهم‌ترین مساله در توسعه روابط اقتصادی، مسائل بانکی است، با فعال‌سازی بانک‌های مرکزی دو کشور، زمینه افزایش مراودات اقتصادی رقم می خورد.

وی افزود: بایستی از تجربه روابط پولی ایران با روسیه و بلاروس در حوزه مراودات بانکی با تاجیکستان بهره برد.

ایران پنجمین شریک تجاری تاجیکستان شد

در ادامه این دیدار، عبدالرحمان‌زاده، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان، عنوان کرد: با توجه به افزایش حجم مبادلات، ایران به پنجمین شریک تجاری تاجیکستان تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: با بانک ملی تاجیکستان در حال رایزنی هستیم تا از طریق سازوکارهای جدید، مشکلات بانکی برطرف شود.

وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان همچنین بر امضای یادداشت تفاهم در حوزه‌های صنعتی و انرژی و نساجی تاکید کرد و گفت: هدف‌گذاری تجارت یک میلیارد دلاری میان دو کشور قابل تحقق است.