جلالی: هنرمندان، پیشران هویت ملی و دیپلماسی فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرخنده جلالی چهارشنبه شب در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان هرمزگان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و ابراز همدردی با خانواده شهدا و جانباختگان حوادث اخیر، اظهار کرد: ملت ایران روزهای اندوهباری را پشت سر میگذارد، اما تجربه تاریخی نشان داده است که پیوند عمیق مردم با هویت و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، کشور را از گذرگاههای دشوار عبور داده است.
وی با بیان اینکه شعار «چو ایران نباشد تن من مباد» ریشه در باور و فرهنگ مردم این سرزمین دارد، افزود: بدخواهان ایران دریافتهاند که انسجام ملی و سرمایه فرهنگی کشور، سرمایهای ماندگار و آسیبناپذیر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نقش هنرمندان را در این میان تعیینکننده دانست و تصریح کرد: هنر، زبان مشترک ملتهاست و هنرمندان با تولید آثار فاخر میتوانند علاوه بر تقویت همبستگی داخلی، پیامآور فرهنگ و تمدن ایرانی در عرصه بینالمللی باشند.
جلالی با قدردانی از حضور مهمانان این آیین، از جمله سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر، استاندار هرمزگان و جمعی از استادان و هنرمندان استان، بر اهمیت همافزایی نهادهای فرهنگی در حمایت از جامعه هنر تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در جغرافیای فرهنگی کشور گفت: این استان نهتنها خاستگاه بخشی از فرهنگ و هنر ایران است، بلکه به دلیل موقعیت راهبردی خود، نقش مهمی در پیوند فرهنگی با کشورهای همسایه و توسعه دیپلماسی فرهنگی ایفا میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان همچنین به خدمات حمایتی و تسهیلاتی صندوق اعتباری هنر اشاره کرد و افزود: تقویت اقتصاد هنر و فراهمسازی بستر عرضه آثار هنرمندان هرمزگان در سطح ملی و بینالمللی، میتواند اثرگذاری فرهنگی استان را دوچندان کند.
جلالی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در جمع فرهیختگان و هنرمندان هرمزگان، بر تداوم حمایتهای فرهنگی و تلاش برای ارتقای جایگاه هنر استان تأکید کرد.
