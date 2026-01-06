صندوق اعتباری هنر در تلاش برای حمایت بیشتر از هنرمندان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله نقنه، مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در دیدار با رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان با تسلیت ایام وفات حضرت زینب (س)، پیام سلام و خداقوت سید مجید پوراحمدی، مدیرعامل این صندوق را به حاضران ابلاغ کرد.

وی با اشاره به پوشش حمایتی و بیمه‌ای حدود ۱۰۰ هزار هنرمند در سراسر کشور، صندوق اعتباری هنر را پل ارتباطی میان هنرمندان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات استانی دانست و اظهار کرد: این صندوق از سال ۱۳۸۲ با حدود ۶۰۰ عضو آغاز به کار کرده و امروز با ارائه خدمات در سه حوزه خدماتی، حمایتی و توانمندسازی و از طریق بیش از ۴۰ طرح، به نهادی جامع برای حمایت از هنرمندان فعال تبدیل شده است.

مشاور مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با تأکید بر ظرفیت بالای فرهنگی و هنری استان هرمزگان و شهر بندرعباس با جمعیت حدود ۶۰۰ هزار نفر و وجود هنرهای بومی و خاص این منطقه، ابراز امیدواری کرد که تعداد هنرمندان تحت پوشش در این استان افزایش قابل توجهی یابد.

نقنه با اشاره به اینکه در بازدیدهای استانی، پیشنهادات ارزشمندی برای اجرای طرح بهبود دریافت شده که در اصلاح فرآیندها و تدوین نقشه راه آینده صندوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افزود: بخشی از این پیشنهادات نیازمند بومی‌سازی برای هر استان و شهرستان است و همکاری و ارائه نظرات مسئولان محلی را می‌طلبد.

وی با تأکید بر باز بودن درهای صندوق به روی همه هنرمندان، شرط اصلی عضویت را ارائه مستندات معتبر و رعایت ضوابط آئین‌نامه عنوان و اعلام کرد: به طور میانگین ماهیانه ۵۰۰ نفر به جمع اعضای صندوق افزوده می‌شود و پرونده‌های موجود نیز به‌روزرسانی و تمدید می‌گردد.

مشاور مدیرعامل صندوق در بخش دیگری از این دیدار خاطرنشان کرد: با همکاری کارشناسان استانی، هنرمندان نخبه، پیشکسوت و جوان شناسایی و مورد تجلیل قرار می‌گیرند و صورت جلسات استانی برای عضویت جدید یا تمدید عضویت به مرحله نهایی می‌رسد.

نقنه تصریح کرد: صندوق اعتباری هنر در راستای حمایت همه‌جانبه از فعالان عرصه فرهنگ و هنر، به طور مستمر در حال توسعه طرح‌های خود است.