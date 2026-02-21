برگزاری یادبود شهدای مدافع امنیت در شاهرود 

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه عزاداری حضرت ام المومنین حضرت خدیجه(س) و یادبود دو شهید گرانقدر مدافع امنیت شهرستان شاهرود شهیدان حمامیان و نصرتی در شهرستان شاهرود برگزار می شود.

این مراسم قرار است روز پنجشنبه هفتم اسفندماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰ بعد از نماز مغرب و عشا و به میزبانی شهرک امام (ره)، مسجد المهدی (عج) شاهرود برگزار شود.

حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود سخنران این مراسم معنوی خواهد بود مراسمی که به همت شورای فرهنگی مسجد المهدی(عج) شاهرود تدارک دیده شده است.

این مراسم همچنین با مشارکت هیئت متوسلین به حضرت رقیه(س)، پایگاه مقاومت امام علی(ع) شهرک امام(ره) شاهرود و همچنین گروه جهادی شهید جواهری شهرک امام (ره) شاهرود برگزار می شود.

گفتنی است شهیدان حجت الله نصرتی و حسین حمامیان در اغتشاشات تروریستی ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ به دست تروریست های معاند به شهادت رسیدند. تشییع پیکر این شهدا یکی از تصاویر به یاد ماندنی در تاریخ شهرستان شاهرود بود.