نظارت ۱۰۰ بازرس بر بازار استان سمنان؛ مردم تخلفات را گزارش کنند

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح ویژه نظارت بر بازار نوروزی و همچنین ماه مبارک رمضان در سراسر استان سمنان در دست اجرا است، تاکید کرد: ۱۰۰ بازرس در هشت شهرستان استان سمنان در این ارتباط به کار گیری شده اند.

وی با بیان اینکه ۵۰ اکیپ فعال در سراسر استان کار نظارت و بازرسی بر اصناف و عرضه کنندگان اقلام مورد نیاز مردم را بر عهده خواهند داشت، افزود: پیشگیری ازاحتکار و گران فروشی یکی از مهمترین اهداف این طرح است.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه این طرح همچنین تا ۱۵ فروردین ماه در استان ادامه خواهد داشت، گفت: بازرسانی از اصناف، صمت، جهاد کشاورزی، دانشگاه های علوم پزشکی، بسیج و ... در این طرح مشارکت دارند

احمدی با بیان اینکه این طرح درباره همه اصناف و اقلام مصرفی مردم اجرا می شود اما رویکرد آن کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، مرغ و گوشت، تخم مرغ، میوه و سبزیجات، تره بار و خشکبار و پوشاک و ... است.

وی با بیان اینکه این طرح همچنین دنبال ثبات بازار در سراسر استان سمنان است، افزود: صیانت از حقوق مصرف کننده دیگر هدفی است که در این طرح تعریف شده است.

مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه در این طرح نظارت به صورت چند جانبه است، گفت: کنترل قیمت‌ها و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات توسط اصناف از جمله مهمترین محورهای این طرح نظارتی خواهد بود.

احمدی همچنین با بیان اینکه در قالب این طرح با متخلفان برخورد بدون اغماضی صورت خواهد گرفت، افزود: از آنجا که مردم یکی از مهمترین بازوان ما در اجرای طرح محسوب می شوند، درخواست ما از مردم این است که تخلفات را با ۱۲۴ در میان بگذارند تا بازرسان ما در اسرع وقت به گزارشات رسیدگی کنند.

وی افزود: به واسطه گستره وسیع استان سمنان استفاده از ظرفیت‌های مردمی در اجرای دقیق‌تر نظارت بر بازار عرضه اقلام مصرفی و مورد نیاز مردم ضرورت دارد.