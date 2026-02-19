رمضان در گچساران؛ شکوفایی نور در ۸۶ مسجد شهر و روستا

خبرگزاری مهر، گروه استانها-فاطمه کریمی: ماه رمضان، ماه میهمانی خدا از راه رسید. ماهی که درهای رحمت گشوده و دل‌ها از غبار روزمرگی زدوده می‌شوند و مؤمنان فرصتی دوباره برای تطهیر روح و تقرب به پروردگار می‌یابند.

در این میان، مساجد به‌عنوان خانه‌های نور و هدایت، نقش‌آفرین اصلی این ضیافت الهی هستند، جایی که هر ساله با همت مردم، هیأت امنا و حضور پرشور جوانان و نوجوانان، رنگ و بوی بندگی تازه می‌گیرد.

در روزهای منتهی به رمضان، تکاپوی معنوی در گوشه و کنار شهر و روستاهای شهرستان گچساران به چشم می‌خورد؛ از غبارروبی فرش‌ها و آماده‌سازی شبستان‌ها گرفته تا برنامه‌ریزی برای محافل قرآنی و نشست‌های معرفتی.

با این حال، کمبود مبلغ در برخی روستاها، دغدغه‌ای است که مسئولان فرهنگی شهرستان بر آن تأکید دارند.

استقبال ۸۶ مسجد از ماه میهمانی خدا

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل مساجد برای برگزاری برنامه‌های ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: در شهرستان گچساران ۸۶ مسجد وجود دارد که ۲۴ مسجد در شهر و مابقی در روستاهای شهرستان واقع شده‌اند.

حجت‌الاسلام محمود اندیشه با اشاره به استقبال گسترده مساجد از برنامه‌های ماه رمضان افزود: همه مساجد شهرستان برای برگزاری مراسم جزءخوانی قرآن، ادعیه و برنامه‌های فرهنگی اعلام آمادگی کرده‌اند.

کمبود مبلغ در مساجد روستایی چالشی جدی

وی در ادامه با اشاره به کمبود مبلغ و روحانی در برخی مساجد روستایی تصریح کرد: برای ماه رمضان امسال درخواست اعزام ۱۲ مبلغ برای حضور در مساجد روستاها را ارائه کرده‌ایم، اما همچنان با کمبود نیرو مواجه هستیم.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران با بیان اینکه بودجه فرهنگی «خانه عالم» در شهرستان محدود است، افزود: درخواست برای حضور مبلغ در مساجد زیاد است، اما کمبود بودجه فرهنگی و نبود پشتیبانی مناسب در برخی روستاها، مشکلاتی برای استقرار روحانیون ایجاد کرده است.

«زندگی با آیه‌ها»؛ پویشی برای ۳۰ هزار مخاطب

وی از اجرای پویش «زندگی با آیه‌ها» در ماه رمضان خبر داد و گفت: در این پویش، آیاتی از قرآن کریم متناسب با مسائل روز جامعه تفسیر و تبیین می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این محتوا با همکاری کانال‌های تبلیغاتی به دست‌کم ۳۰ هزار نفر در شهرستان برسد.

حجت الاسلام اندیشه تاکید کرد: در طول ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت ۱۷ محفل قرآنی و جزءخوانی با حضور قاریان برجسته در مسجد شهیدان گچساران برگزار و پس از آن مراسم افطار داریم.

به گفته وی، دعای افتتاح نیز هر شب در مساجد شهرستان اقامه می‌شود و فضای مساجد با حضور پررنگ مؤمنان، جلوه‌ای معنوی‌تر به خود خواهد گرفت.

مسجد؛ پایگاه جذب جوانان

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران با تأکید بر لزوم پویایی مساجد اظهار کرد: مساجد باید به مکانی پویا برای حضور پررنگ جوانان و نوجوانان تبدیل شوند.

وی توانمندسازی ائمه جماعت، تحول در کادر اجرایی مساجد و فعال‌سازی کانون‌های فرهنگی را از جمله برنامه‌های امسال برشمرد و افزود: برگزاری مسابقات «جام رمضان» در رشته‌هایی همچون تنیس و فوتبال‌دستی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف جذب جوانان به مساجد اجرا خواهد شد.

غبارروبی مساجد؛ سنتی ماندگار

عضو هیأت امنای مسجد شهیدان شهرستان گچساران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله با آغاز ماه مبارک رمضان و طبق سنت دیرینه، غبارروبی مساجد با حضور اقشار مختلف مردم در تمامی سنین انجام می‌شود.

غلامرضا محمدی افزود: امسال نیز در مسجد شهیدان، به مدت یک ماه محفل قرآنی همراه با افطار با همکاری مردم و نهادهای خیریه شهرستان برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: همه فعالیت‌های این مسجد در ماه رمضان با همراهی مردم و با هدف تشویق جوانان به حضور در برنامه‌های معنوی برنامه‌ریزی شده است.

با آغاز ماه میهمانی خدا، مساجد شهرستان گچساران با همت مردم، هیأت‌های امنا و فعالان فرهنگی، آماده استقبال از روزه‌داران می‌شوند.

با این حال، رفع کمبود مبلغ در روستاها و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، ضرورتی است که می‌تواند طنین معنویت رمضان را در دورترین نقاط این شهرستان نیز رساتر کند.