اعزام مبلغ ویژه ماه رمضان به شاهرود ۱۰ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبدالهیان شامگاه چهارشنبه در خلال بازدید از طرح رمضانی بوستان های سلامت و محافل قرآنی ویژه این ماه، ضمن اشاره به لزوم بهره گیری از فیوضات رمضان الکریم، بیان داشت: اعزام مبلغان توسط اداره تبلیغات اسلامی شاهرود نسبت به سال گذشته با رشدی ۱۰درصدی روبرو بوده و این امر خوشبختانه در زمره مطالبات مردم متدین و ولایتمدار این شهرستان قرار داشته است.

وی از اعزام۹۰ مبلغ بومی این شهرستان در ماه رمضان خبر داد و گفت: این تعداد مبلغ را ۷۵روحانی غیر بومی اعزامی از حوزه های علمیه مشهد و قم نیز همراهی می کنند.

عبدالهیان افزود: برای بهبود کیفیت برنامه های دینی همچنین اداره تبلیغات اسلامی شاهرود، ۲۰ مبلغ ویژه را نیز بر اساس اعلام نیاز صورت گرفته از سوی مساجد اعزام کرده است تا همه بتوانند از حضور روحانیان در برنامه های فرهنگی و دینی مساجد سطح شهرستان بهره مند شوند.

یک سوم روحانیان اعزامی در روستاها حضور دارند

امام جمعه موقت شاهرود همچنین از نگاه ویژه اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان به اشاعه فرهنگ دینی در روستاها خبر داد و گفت: یک سوم از ۱۸۵مبلغ اعزامی این اداره در روستاها مستقر هستند و نیازهای دینی و برنامه های ماه رمضان این مناطق را پوشش می دهند.

عبدالهیان همچنین از مستندسازی برنامه های شاخص فرهنگی، قرآنی درسطح شاهرود خبرداد و بیان داشت: یکی دیگر از اقدامات در خور توجه تبلیغات اسلامی شاهرود در ماه رمضان، هماهنگی حضور یک تیم مستند ساز برای به تصویر کشدن شور و حضور مردم متدین و خداجوی این شهرستان در ماه میهمانی خداوند متعال است که امیدواریم به تصویر کشیدن فعالیت های قرآنی و فرهنگی شاهرود باعث اشاعه فرهنگ دینی در سطح جامعه شود.

وی با بیان اینکه رمضان ماه بهار قرآن نامگذاری شده است، افزود: حمایت از محافل و جلسات قرآنی در ماه مبارک رمضان شامل محفل محوری قرآن کریم در محل پارک بلوار شاهرود، اجرای برنامه های متنوع از قبیل جزءخوانی قرآن، تئاتر طنز قرآنی، مسابقه، سخنرانی و برنامه های متنوع دیگر در کنار اجرا وحمایت از برنامه های قرآنی دیگر در برخی روستاها در دستور کار اداره تبلیغات اسلامی شاهرود قرار دارد.