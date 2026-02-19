حجتالاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و اشاره به برنامههای قرآنی این ایام اظهار کرد: «زندگی با آیهها» برنامهای نیست که صرفاً به یک مقطع زمانی محدود شود، بلکه آیینهای از عملکرد مجموعههای تبلیغات اسلامی در طول سال است. اگر بتوانیم راهها و الگوهایی ارائه دهیم که مردم در زندگی روزمره خود از آیات قرآن بهره بگیرند و تصمیمها و رفتارهایشان بر اساس کتاب هدایت الهی شکل بگیرد، این مسیر، مسیر برتر و اثربخشتری خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه قرآن کتاب زندگی است، افزود: هرچه انسانها با راه و رسم درست زیستن و آنچه خداوند متعال فرموده آشناتر شوند، توان بیشتری برای حل مسائل، عبور از مشکلات و رسیدن به اهداف خواهند داشت. مجموعه محتوایی «زندگی با آیهها» از نظر غنا و استحکام، ظرفیت بالایی دارد و میتواند بهویژه برای نوجوانان امیدبخش باشد و آنان را در برابر وسوسهها و طمع شیطان مقاومتر کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: در ماه مبارک رمضان، مردم استان هر روز با یک آیه از قرآن کریم آشنا میشوند و تلاش میکنیم آن آیه بهعنوان چراغ راه و مسیر زندگی مورد توجه قرار گیرد. هدف ما ایجاد انس واقعی با «زندگی کردن با آیهها»ست و تحقق این هدف نیازمند همراهی و همافزایی صداوسیما، رسانهها، شهرداری، آموزشوپرورش و سایر دستگاههاست؛ همکاریای که میتواند سرعت و عمق اثرگذاری این طرح را چند برابر کند.
فوقی با اشاره به یکی از برنامههای شاخص امسال گفت: برنامه محوری «هر روز با قرآن» در ماه مبارک رمضان در مجموعه حسینیه همدانیان تخت فولاد اصفهان برگزار میشود. در این برنامه، هر روز حدود ۷۰۰ دانشآموز از مدارس مختلف استان، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ حضور پیدا میکنند.
وی افزود: برگزاری جنگهای قرآنی، مسابقات متنوع، ترتیل یک حزب قرآن، برنامههای ویژه هنری از جمله تولید و نمایش انیمیشنهای قرآنی و همچنین سخنرانیهای کوتاه، کاربردی و متناسب با فضای دانشآموزی از جمله بخشهای این برنامه است. امیدواریم این حرکت قرآنی، محدود به ماه رمضان نماند و بهصورت مستمر در طول سال ادامه پیدا کند.
