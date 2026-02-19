به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا، بصورت میدانی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه در حال ساخت قرارگاه مهارت‌آموزی سربازان وظیفه استان هرمزگان بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید در جمع فرماندهان و کارشناسان مربوطه طی سخنانی نقش آموزش‌های تخصصی را در ارتقای سطح کیفی مأموریت‌های انتظامی و پیشبرد اهداف سازمانی، حیاتی دانسته و خواستار تسریع در تکمیل این پروژه شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان در تشریح اهمیت این طرح، مهارت‌آموزی را یک ضرورت دوچندان در دوران خدمت سربازی خواند و اظهار داشت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نه تنها به سربازان این امکان را می‌دهد که پس از ترخیص با دست پر و تخصص وارد بازار کار شوند و آینده شغلی خود را تضمین کنند، بلکه به طور مستقیم بر کارایی و سطح دانش عملی کارکنان انتظامی در اجرای مأموریت‌های محوله نیز اثرگذار است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان اظهار داشت: پیشبرد مأموریت‌های سازمانی در عصر نوین، مستلزم برخورداری از کادر مجرب و مسلط به فنون روز است و آموزش مستمر و فراگیری مهارت‌های تخصصی در تمامی سطوح، ضامن حفظ اقتدار پلیس و پاسخگویی مؤثر به مطالبات امنیتی جامعه است.

سردار رفیعی کیا با اشاره به تأکیدات ستاد کل نیروهای مسلح برضرورت نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی سربازان وظیفه در یگان‌های تابعه، خاطرنشان ساخت: تکمیل این قرارگاه، گامی عملی در راستای تحقق سیاست‌های کلان مبنی بر تربیت نیروی انسانی متخصص و جهادی است، از این رو انتظار می‌رود مدیران و پیمانکاران محترم با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی، روند ساخت را با جدیت و سرعت مضاعف دنبال کنند.