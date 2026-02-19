کنعانی مقدم: کشور نیازمند کار جهادی مشابه دوران دفاع مقدس است

حسین کنعانیمقدم دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به ضرورت تلاش مضاعف مسئولین پیرو سخنان اخیر رهبر انقلاب گفت: مقام معظم رهبری در بیانات خود، نقشه راهی برای عبور از بحرانهای اقتصادی ترسیم کردند که لازم است از سوی دولتمردان بهصورت عملیاتی دنبال شود. مردم نیز کار بزرگی انجام دادند؛ آنچه در ۲۲ دی و بهویژه در راهپیمایی ۲۲ بهمن رقم خورد، نشان داد که جامعه همچنان پای کار کشور ایستاده و همه توان خود را در عرصه دفاع ملی و حمایت از ایران به میدان آورده است. بر همین اساس، دولت باید با جدیت بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ـ که وظیفه ذاتی آن نیز هست ـ اقدام کند.
وی تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی بهطور مستقیم موجب افزایش تورم و گرانی میشود و ضعف در مدیریت منابع اقتصادی نیز به هدررفت ظرفیتهای کشور میانجامد. در شرایطی که بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی در جریان است، قوه مقننه نیز مسئولیت دارد بودجهای را تنظیم و تصویب کند که منویات و تأکیدات رهبری در آن لحاظ شود و به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
دولت بیانات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد
دبیرکل حزب سبز ایران ادامه داد: به نظر میرسد کشور نیازمند یک حرکت جهادی در حوزه اقتصاد است؛ زیرا ادامه روندهای عادی و روزمره نمیتواند گرهای از مشکلات باز کند. کار جهادی به معنای تلاش شبانهروزی و مسئولیتپذیری مضاعف، مشابه دوران دفاع مقدس است؛ دورهای که مسئولان و مردم بدون وقفه برای عبور از بحرانها تلاش میکردند. امروز نیز لازم است چنین روحیهای در بدنه اجرایی کشور شکل بگیرد و دستگاهها با افزایش کارآمدی و سرعت عمل، پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
کنعانی مقدم بیان کرد: دولت باید تدابیری اتخاذ کند تا سطح تلاشها دستکم دو برابر وضعیت فعلی شود. هرچند رئیسجمهور با رویکردی جهادی در پی پیشبرد امور است، اما موفقیت در این مسیر تنها با تلاش یک فرد یا حتی هیئت دولت محقق نمیشود و همه بدنه اجرایی کشور باید در این مسیر فعالانه وارد عمل شوند. شرایط اقتصادی کنونی شباهتهایی با وضعیت جنگ اقتصادی دارد و عبور از آن نیز نیازمند تصمیمات ویژه، قوانین متناسب و راهکارهای متفاوت است تا بتوان فشارهای اقتصادی، تحریمها و تهدیدهای موجود را مدیریت کرد.
وی افزود: شایسته است دولت بیانات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه اقدامات خود در ماههای پایانی سال و سال آینده قرار داده و آن را به دستورالعملی اجرایی در تمامی ارکان دولت و نیز در تعامل با قوه مقننه تبدیل کند؛ مسیری که میتواند زمینهساز تلاش مضاعف و گرهگشایی واقعی از مشکلات اقتصادی کشور باشد.
