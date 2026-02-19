  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

کشف ۱۶ میلیارد ریال عدسی عینک غیرمجاز در سمنان

کشف ۱۶ میلیارد ریال عدسی عینک غیرمجاز در سمنان

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۶ میلیارد ریال عدسی عینک غیرمجاز با همت ماموران انتظامی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرماندهی انتظامی سمنان بیان کرد: اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی سبب شناسایی موفق به شناسایی واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی سمنان شدند که اقدام به تولید عدسی عینک غیر مجاز کرده است.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در نهایت با بررسی های کارشناسانه توانستند ظن خود را به یقین تبدیل کرده و بعد از دریافت حکم قضایی بازرسی از این واحد را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در بازرسی از این واحد دو هزار و ۶۷۲ قطعه عدسی عینک غیرمجاز در این واحد کشف و ضبط شد، گفت: ارزش این عدسی های ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسینی با بیان اینکه ۸۱۴ عدد مواد شوینده مرتبط با این عدسی ها هم کشف و ضبط شد، گفت: یک نفر در این ارتباط دستگیر و راهی مراجع قضایی شد.

کد خبر 6753987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها