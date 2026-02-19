کشف ۱۶ میلیارد ریال عدسی عینک غیرمجاز در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرماندهی انتظامی سمنان بیان کرد: اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی سبب شناسایی موفق به شناسایی واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی سمنان شدند که اقدام به تولید عدسی عینک غیر مجاز کرده است.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در نهایت با بررسی های کارشناسانه توانستند ظن خود را به یقین تبدیل کرده و بعد از دریافت حکم قضایی بازرسی از این واحد را در دستور کار قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه در بازرسی از این واحد دو هزار و ۶۷۲ قطعه عدسی عینک غیرمجاز در این واحد کشف و ضبط شد، گفت: ارزش این عدسی های ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

حسینی با بیان اینکه ۸۱۴ عدد مواد شوینده مرتبط با این عدسی ها هم کشف و ضبط شد، گفت: یک نفر در این ارتباط دستگیر و راهی مراجع قضایی شد.