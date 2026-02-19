۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

۴۲۴ عملیات امدادی در یک هفته و انتقال ۲۳۵ مصدوم به مراکز درمانی

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از ثبت ۴۲۴ حادثه و انتقال ۲۳۵ نفر به مراکز درمانی توسط نجاتگران‌ این جمعیت در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات این سازمان با تشریح گزارش هفتگی مدیریت عملیات (EOC) اظهار کرد: در هفته گذشته، امدادگران و نجاتگران در مجموع به ۴۲۴ حادثه در سطح کشور امدادرسانی کردند.

وی افزود: در جریان این حوادث، ۴۲۳ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۳۷ نفر به صورت سرپایی در محل درمان و ۲۳۵ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین ۳۷ نفر نجات فنی، ۲۷ مورد رهاسازی فوتی، ۳۴ نفر انتقال به مناطق امن و ۱۰ نفر اسکان اضطراری انجام شد.

کبادی با اشاره به عملیات‌های مرتبط با شرایط جوی بیان کرد: ۲۲ نفر از گرفتارشدگان در برف و سیل رهاسازی شدند و ۲۱ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند. در همین مدت، ۶ خودرو نیز در عملیات‌های امدادی مورد استفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: در حوزه تجمعات انبوه و مراجعات حضوری نیز ۱۴۲ خدمت ارائه شد که شامل ۹۹ مورد درمان سرپایی، ۲۹ مورد انتقال به مراکز درمانی و ۱۴ مورد اسکان اضطراری بود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر،با اشاره به اقلام توزیعی در حوادث این هفته گفت: ۱۲ بسته غذایی، ۱۷ دستگاه چادر امدادی، ۸ قوطی کنسروجات، ۱۲ تخته پتو، ۸۰ کیلوگرم نایلون پوشش چادر، ۶ تخته موکت و ۳ شعله والور میان آسیب‌دیدگان توزیع شد.

محمدحسین کبادی، درباره پراکندگی حوادث در استان‌ها تصریح کرد: استان‌های اصفهان و گلستان هرکدام با ۳۶ حادثه، خراسان جنوبی با ۲۹ حادثه و آذربایجان غربی با ۲۶ حادثه بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: بیشترین تعداد مصدومان مربوط به استان اصفهان با ۷۱ نفر، گلستان با ۶۴ نفر و خراسان جنوبی با ۵۲ نفر بوده است. همچنین اصفهان و گلستان هرکدام با ۲۸ نفر بیشترین مصدوم انتقالی را ثبت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر،با اشاره به سهم انواع حوادث گفت: ۷۱ درصد حوادث ثبت شده ترافیکی، ۱۱ درصد فوریت‌های پزشکی، ۷ درصد جوی اقلیمی، ۳ درصد کوهستان، ۲ درصد مفقودی و ۶ درصد سایر موارد بوده است.

کبادی خاطرنشان کرد: در محورهای برون‌شهری کشور نیز ۳۰۰ حادثه ترافیکی به ثبت رسید که منجر به انتقال ۱۸۸ مصدوم به مراکز درمانی و درمان سرپایی ۳۲ نفر در محل حادثه شد. در این بخش، گلستان با ۲۶ حادثه، اصفهان با ۲۵ حادثه و خراسان جنوبی با ۲۲ حادثه بیشترین آمار را داشتند.

وی در پایان درباره حوادث جوی گفت: طی این مدت ۳۱ حادثه جوی در کشور رخ داد که ۲۲ نفر درگیر شدند و ۱۲ نفر از گرفتارشدگان در برف، کولاک، سیل و آبگرفتگی به مناطق امن منتقل شدند. استان‌های گلستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و آذربایجان شرقی هرکدام با ۴ حادثه، بیشترین حوادث جوی را ثبت کردند.

محدثه رمضانعلی

