انتصاب کولیوند در شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال‌احمر؛ عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکمی، رئیس جمعیت هلال‌احمر را به عنوان «دستیار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور مردمی‌سازی سلامت» منصوب کرد.

متن حکم عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خطاب به کولیوند به این شرح است:

«سلام علیکم؛

با اعتماد به فضل الهی و بنا به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، به موجب این حکم جنابعالی را به مدت ۲ سال به عنوان «دستیار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور مردمی‌سازی سلامت» منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با اتکاء به توانمندی‌های علمی و مدیریتی خویش، در انجام امور زیر همت گمارید:

۱- ارائه مشاوره در خصوص مسائل، چالش‌ها و معضلات کلان کشور در حوزه سلامت در مقیاس ملی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها از طریق بهره‌گیری از آراء و نظرات خبرگان

۲- هماهنگی و همکاری در حوزه‌های مختلف بهداشت و درمان و امداد با ستاد سلامت

۳- پیگیری و هماهنگی امور ویژه ارجاعی پیرامون مسائل کلان از جمله تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه سلامت به منظور تسریع در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

۴ـ مشاوره در خصوص موانع و مشکلات اجرایی مصوبات شورای عالی در حوزه سلامت و چگونگی تدبیر آن در دستگاه‌های ذی‌ربط

امید است با استعانت از ذات اقدس الهی و عنایت حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، با همتی بلند و تلاشی بی‌وقفه در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.»